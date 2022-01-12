Топ-5 лайфхаков, которые помогут приготовить идеальную яичницу

Это блюдо без сомнения считается одним из самых лучших, самых простых и быстрых завтраков. Большинство скажут, что пожарить яичницу сможет даже ребенок. Но если вы хотите насладиться идеальным блюдом, то просто бросить яйца на сковороду – недостаточно.

Издание The Sun рассказало о топ-5 лайфхаках, которые помогут приготовить удачную яичницу.

Подготовка

Перед приготовлением яйца следует тщательно взбить до однородности – это поможет блюду равномерно пожариться. А для того, чтобы яичница получилась более нежной и воздушной, можно добавить сливки.

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Сковорода

Жарить яичницу следует на хорошо разогретой сковороде с добавлением сливочного масла. Этим правилом не нужно пренебрегать, иначе – блюдо будет пригорать.

Плита

Очень важно готовить яйца на слабом огне. Вы же хотите есть пышную яичницу, а не хрустящую и сухую?

Кухонные приборы

Для того чтобы перевернуть яичницу, большинство использует ложку или даже вилку. Но лучше всего отдать предпочтение обычной силиконовой лопатке – это идеальный инструмент, который поможет вашему блюду не подгореть.

Правило 90%

Этот лайфхак означает, что яичницу нужно снять с огня тогда, когда она будет готова на 90%.

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