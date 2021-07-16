ТОП-5 напитков, которые опасно пить в жару

В летние, жаркие дни самое главное – пить много чистой воды, объем зависит от вашего веса. Лучше всего – с лимоном, можно добавить немного льда и мяты, так вы получите полноценный охлаждающий напиток, который здорово взбодрит. Также можно готовить вкусные, натуральные лимонады, чаи, детокс-напитки, которые помогут вам справиться с жарой.

Сегодня редакция FoodOboz расскажет вам, от каких напитков нужно отказаться в жару, чтобы не навредить организму.

1. Алкогольные напитки

Алкоголь вреден не только в жару, но в жаркие дни он может просто убить человека. Так как алкоголь не устраняет жажду, а только ее усиливает, тем самым ускоряя развитие обезвоживания и перегрева организма, которые сопровождаются головокружением, головной болью, обмороком и даже сердечным приступом.

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2. Слабоалкогольные напитки

В жару лучше отказаться даже от минимального употребления алкоголя, так как даже при малейшей дозе – сразу же расширятся сосуды, сердцебиение усилится, а риск получить тепловой удар в разы возрастет.

3. Кофе

Не стоит злоупотреблять и этим напитком, так как он сужает сосуды, в то время как сильная жара способствует их расширению и понижению давления.

Его полезно пить тем, у кого имеется склонность к гипотонии. Кофе позволит чувствовать бодрее в жару и увеличит работоспособность. При этом нужно помнить о необходимости восполнять жидкость в организме.

4. Сладкие газированные напитки

Сладкая газированные напитки очень вредные, а в жаркие дни – особенно, они способны нанести большой вред поджелудочной железе, а также вызывают еще большую жажду.

5. Ледяные напитки

Не стоит пить слишком холодные напитки, так как они вызывают только иллюзию охлаждения и облегчения, а на самом деле – организм нагревает поступившую в него слишком холодную жидкость, что сопровождается выработкой лишнего тепла и получается замкнутый круг – вы пьете, получаете временное облегчение, которое не только не дает полного насыщения организма, но и вызывает его дальнейшее нагревание.

Лучше всего в жару пить: простую воду, зеленый холодный и горячий чай, черный чай, кофе, но не больше 2 чашек в день, морсы, свежевыжатые соки, овощные и ягодные смузи, домашние лимонады, кефир, молоко, домашний квас.

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