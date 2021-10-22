Топ-5 овощей, которые помогут всегда оставаться "в тонусе"

Ни для кого не секрет, что овощи являются источником витаминов и минералов, которые так необходимы организму, особенно – в осенний и зимний период. Эксперты советуют употреблять эти продуктами в сыром виде, так они наиболее полезны, также полезно есть овощные супы, запеканки, пироги, рагу, а также запеченные овощи, особенно не стоит пренебрегать ими людям, которые придерживаются диет.

В ходе исследований, результаты которых были опубликованы в журнале Nutrients показало, что растительный белок, который содержится в овощах может помочь людям, сидящим на диете, чувствовать себя такими же сытыми и менее голодными, чем такое же количество животного белка и названо 5 самых необходимых овощей, которые помогут оставаться в "тонусе".

1. Красный перец

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Эти овощи богатые витамином С, благодаря этому они помогут "отключить" гормон стресса, который заставляет набирать лишний вес.

В 200 г этого продукта – 1,48 г белка.

2. Капуста

В ней много белка, поэтому ее нужно есть всем, кто на диете. Для того, чтобы повысить мышечную силу, специалисты рекомендуют добавить немного нута к ней.

Белок на 1 стакан (приготовленная): 2,47 грамма

Белок на 1 стакан (сырая): 0,68 грамма

3. Цуккини

Они очень полезные, несмотря на то, что в них всего 2 грамма белка, но при этом всего 27 калорий и дополнительные 2 грамма клетчатки. Готовятся элементарно – можно обжарить на оливковом масле в качестве гарнира или приготовить вкусный суп.

Белок на 1 чашку нарезанных (приготовленных) кусочков: 2,05 грамма

4. Брокколи

В этом овоще очень много белка, к тому же готовится он элементарно – можно запекать, варить, готовить супы и добавлять в пироги.

Белок на 1 стакан: 3,7 грамма

5. Батат

Его можно запекать и есть в качестве гарнира к своему типичному блюду из куриной грудки, чтобы еще больше повысить содержание белка.

Белок на 1 стакан (запеченный с кожей): 4,02 грамма

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