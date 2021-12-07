Топ-6 блюд, которые можно есть на ночь

Продуктивность и хорошее самочувствие в течение дня напрямую зависит от того, что мы ели вчера. Особенно на ужин. Кто-то после 18 часов может уже вообще ничего не есть, даже если очень хочет. Но не стоит так ограничивать себя – нужно просто выбрать правильные блюда.

Идеями приготовления полезных и вкусных салатов, которые есть даже на ночь, поделилась диетолог dietolog_omelchenko на своей странице в Instagram. От них не пострадает ни самочувствие, ни фигура.

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

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консервированный кальмар – 100 г

огурец – 50 г

вареные яйца – 1 шт

зеленый горошек – 50 г

лук – 30 г

зелень

натуральный йогурт – 30 г

Салат с курицей

помидоры – 50 г

огурец – 50 г

вареная или на гриле куриная грудка – 100 г

красная фасоль – 50 г

сыр – 30 г

оливковое масло – 1 ч.л

бвльзамический уксус

Салат с баклажанами

запеченные баклажаны – 100 г

огурцы – 50 г

помидоры – 50 г

листья салата – 50 г

имбирь

чеснок

красный лук – 30 г

сыр фета – 50 г

оливковое масло

Салат с пекинской капустой

пекинская капуста – 50 г

болгарский перец – 40 г

консервированная кукуруза – 50 г

морковь – 40 г

натуральный йогурт – 30 г

Салат с болгарским перцем

морковь – 50 г

болгарский перец – 70 г

листья салата – 50 г

огурец – 60 г

яйцо – 1 шт

чеснок

оливковое масло – 1.ч.л

Салат с тунцем

тунец – 100 г

помидор – 70 г

синий лук – 30 г

листья салата – 50 г

сыр – 50 г

базилик

семена льна

оливковое масло

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