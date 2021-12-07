Топ-6 блюд, которые можно есть на ночь
Продуктивность и хорошее самочувствие в течение дня напрямую зависит от того, что мы ели вчера. Особенно на ужин. Кто-то после 18 часов может уже вообще ничего не есть, даже если очень хочет. Но не стоит так ограничивать себя – нужно просто выбрать правильные блюда.
Идеями приготовления полезных и вкусных салатов, которые есть даже на ночь, поделилась диетолог dietolog_omelchenko на своей странице в Instagram. От них не пострадает ни самочувствие, ни фигура.
Салат с кальмаром
Ингредиенты:
консервированный кальмар – 100 г
огурец – 50 г
вареные яйца – 1 шт
зеленый горошек – 50 г
лук – 30 г
зелень
натуральный йогурт – 30 г
Салат с курицей
помидоры – 50 г
огурец – 50 г
вареная или на гриле куриная грудка – 100 г
красная фасоль – 50 г
сыр – 30 г
оливковое масло – 1 ч.л
бвльзамический уксус
Салат с баклажанами
запеченные баклажаны – 100 г
огурцы – 50 г
помидоры – 50 г
листья салата – 50 г
имбирь
чеснок
красный лук – 30 г
сыр фета – 50 г
оливковое масло
Салат с пекинской капустой
пекинская капуста – 50 г
болгарский перец – 40 г
консервированная кукуруза – 50 г
морковь – 40 г
натуральный йогурт – 30 г
Салат с болгарским перцем
морковь – 50 г
болгарский перец – 70 г
листья салата – 50 г
огурец – 60 г
яйцо – 1 шт
чеснок
оливковое масло – 1.ч.л
Салат с тунцем
тунец – 100 г
помидор – 70 г
синий лук – 30 г
листья салата – 50 г
сыр – 50 г
базилик
семена льна
оливковое масло
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