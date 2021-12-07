Топ-6 блюд, которые можно есть на ночь

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
1,4 т.
Топ-6 блюд, которые можно есть на ночь

Продуктивность и хорошее самочувствие в течение дня напрямую зависит от того, что мы ели вчера. Особенно на ужин. Кто-то после 18 часов может уже вообще ничего не есть, даже если очень хочет. Но не стоит так ограничивать себя – нужно просто выбрать правильные блюда.

Идеями приготовления полезных и вкусных салатов, которые есть даже на ночь, поделилась диетолог dietolog_omelchenko на своей странице в Instagram. От них не пострадает ни самочувствие, ни фигура.

Топ-6 салатов, которые можно есть на ночь

Салат с кальмаром

Ингредиенты:

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  • консервированный кальмар – 100 г

  • огурец – 50 г

  • вареные яйца – 1 шт

  • зеленый горошек – 50 г

  • лук – 30 г

  • зелень

  • натуральный йогурт – 30 г

Курица для салата

Салат с курицей

  • помидоры – 50 г

  • огурец – 50 г

  • вареная или на гриле куриная грудка – 100 г

  • красная фасоль – 50 г

  • сыр – 30 г

  • оливковое масло – 1 ч.л

  • бвльзамический уксус

Баклажаны для салата

Салат с баклажанами

  • запеченные баклажаны – 100 г

  • огурцы – 50 г

  • помидоры – 50 г

  • листья салата – 50 г

  • имбирь

  • чеснок

  • красный лук – 30 г

  • сыр фета – 50 г

  • оливковое масло

Салат с пекинской капустой

Капуста для салата

  • пекинская капуста – 50 г

  • болгарский перец – 40 г

  • консервированная кукуруза – 50 г

  • морковь – 40 г

  • натуральный йогурт – 30 г

Салат с болгарским перцем

Болгарский перец для салата

  • морковь – 50 г

  • болгарский перец – 70 г

  • листья салата – 50 г

  • огурец – 60 г

  • яйцо – 1 шт

  • чеснок

  • оливковое масло – 1.ч.л

Салат с тунцем

Тунец для салата

  • тунец – 100 г

  • помидор – 70 г

  • синий лук – 30 г

  • листья салата – 50 г

  • сыр – 50 г

  • базилик

  • семена льна

  • оливковое масло

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