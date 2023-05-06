Завтрак – это самый ваңный прием пищи, от которого зависит состояние организма и активность в течение дня. Поэтому такая пища должна быть максимально полезной и сбалансированной. Но есть достаточно стереотипные варианты завтраков, которые многие привыкли считать правильными. На самом деле от них нужно отказаться.

О восьми вредных продуктах, которые мы едим на завтрак, рассказала нутрициолог Алла Манайкина (alla.manaikina) на своей странице в Instagram.

Каши из пакетиков

Для того, чтобы такая каша быстро заваривалась, зерно для нее проходит специальную обработку. Структура разрушается и образуются вредные углеводы. Поэтому лучше всего выбирать натуральную овсянку, которая варится не менее 15 минут.

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Быстрые завтраки

Сладкие шарики, которые часто заливаем молоком, готовятся путем сочетания муки, сахара и других добавок. В таком продукте минимальная питательная ценность.

Мюсли

В них обязательно нужно читать состав. Есть хорошие варианты, а есть те, в которые добавляется большое количество сахара, трансжира, пальмового масла и муки.

Колбасные изделия

Колбасные изделия – то, что мы называем мясом, в составе минимум. Кроме того, множество добавок, усилителей вкуса, консервантов и других вредных компонентов.

Цукаты

Цукаты – для их производства исходные фрукты обрабатывают серной кислотой, лугом и вымачивают сахарным сиропам. Ничего общего с фруктами и их пользой у них нет

Сладкие сырки

В их основе может быть не творог, а сахар и жир (тоже внимательно читаем состав, есть и хорошие варианты).

Плавленые сырки

В основном, сырьем для плавленых сырков являются отходы сырного производства, испорченные сыры, красители, ароматизаторы, стабилизаторы.

Пакетированные соки

Пользы фруктов здесь нет никакой, а только сахар в жидком виде. То же касается и фруктовых фрешей – у них обычно есть витамины и минералы, но лучше выпить смузи или съесть фрукт целиком.

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