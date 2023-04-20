Торт без теста и выпечки за 10 минут: делимся рецептом самого вкусного и простого десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Если вы хотите приготовить быстро вкусный десерт, выбирайте для этого не тесто, а печенье. Для крема используйте сметану, а для более яркого вкуса в десерт добавьте ягоды, фрукты, орехи. 

Торт без выпечки

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки из печенья, с бананом и сметаной. 

Рецепт торта из печенья
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Ингредиенты:

  • сметана – 500 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • ванилин – щепотка
  • печенье – 200 г
  • банан и киви 
  • желатин – 15 г (+50 мл воды)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут. 

Желатин для десерта

2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте. 

Крем для блюда

3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте. 

Фрукты для десерта

4. Выложите все в форму покрытую пищевой пленкой и поставьте в холодильник до застывания.

Приготовление торта

Готовый торт сверху можно посыпать какао порошком!

Готовый десерт

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