Если вы хотите приготовить быстро вкусный десерт, выбирайте для этого не тесто, а печенье. Для крема используйте сметану, а для более яркого вкуса в десерт добавьте ягоды, фрукты, орехи.

Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки из печенья, с бананом и сметаной.

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Ингредиенты:

сметана – 500 г

сахарная пудра – 100 г

ванилин – щепотка

печенье – 200 г

банан и киви

желатин – 15 г (+50 мл воды)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут.

2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте.

3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте.

4. Выложите все в форму покрытую пищевой пленкой и поставьте в холодильник до застывания.

Готовый торт сверху можно посыпать какао порошком!

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