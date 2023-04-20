Торт без теста и выпечки за 10 минут: делимся рецептом самого вкусного и простого десерта
Если вы хотите приготовить быстро вкусный десерт, выбирайте для этого не тесто, а печенье. Для крема используйте сметану, а для более яркого вкуса в десерт добавьте ягоды, фрукты, орехи.
Фудблогер поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки из печенья, с бананом и сметаной.
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Ингредиенты:
- сметана – 500 г
- сахарная пудра – 100 г
- ванилин – щепотка
- печенье – 200 г
- банан и киви
- желатин – 15 г (+50 мл воды)
Способ приготовления:
1. Желатин залейте водой, оставьте на 15 минут.
2. Смешайте сметану, сахарную пудру и ванилин. Добавьте растопленный желатин и хорошо перемешайте.
3. Добавьте нарезанные небольшими кубиками фрукты и печенье, перемешайте.
4. Выложите все в форму покрытую пищевой пленкой и поставьте в холодильник до застывания.
Готовый торт сверху можно посыпать какао порошком!
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