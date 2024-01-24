Если вы хотите приготовить вкусный торт, но нет времени, чтобы заниматься приготовлением теста, просто замените его печеньем. А для основы можно использовать желе со сметаной.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торт без выпекания "Битое стекло".

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Ингредиенты:

180 г. песочного печенья

50-60 мл. молока

15 г. желатина

90 мл. воды

350 г. сметаны 15-20%

10 г. ванильного сахара

30 г сахара ( можно больше )

90 г. фруктового желе

100 г. консервированного ананаса (клубники, банана, киви, апельсина)

Способ приготовления:

1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.

2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте.

3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).

4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и перелейте в форму, отправьте в холодильник до застывания!

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