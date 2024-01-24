Торт без теста и выпекания: рецепт самого простого десерта "Битое стекло"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
2,2 т.
Рецепт торта

Если вы хотите приготовить вкусный торт, но нет времени, чтобы заниматься приготовлением теста, просто замените его печеньем. А для основы можно использовать желе со сметаной. 

Торт из печенья

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торт без выпекания "Битое стекло". 

Рецепт десерта
Видео дня

Ингредиенты:

  • 180 г. песочного печенья
  • 50-60 мл. молока
  • 15 г. желатина
  • 90 мл. воды
  • 350 г. сметаны 15-20%
  • 10 г. ванильного сахара
  • 30 г сахара ( можно больше )
  • 90 г. фруктового желе
  • 100 г. консервированного ананаса (клубники, банана, киви, апельсина)

Способ приготовления: 

1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.

Желатин с водой

2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте. 

Печенье для приготовления десерта

3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).

Желе для торта

4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и перелейте в форму, отправьте в холодильник до застывания!

Готовый торт

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты