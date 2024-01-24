Торт без теста и выпекания: рецепт самого простого десерта "Битое стекло"
Если вы хотите приготовить вкусный торт, но нет времени, чтобы заниматься приготовлением теста, просто замените его печеньем. А для основы можно использовать желе со сметаной.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусного торт без выпекания "Битое стекло".
Ингредиенты:
- 180 г. песочного печенья
- 50-60 мл. молока
- 15 г. желатина
- 90 мл. воды
- 350 г. сметаны 15-20%
- 10 г. ванильного сахара
- 30 г сахара ( можно больше )
- 90 г. фруктового желе
- 100 г. консервированного ананаса (клубники, банана, киви, апельсина)
Способ приготовления:
1. Желатин залейте прохладной водой и оставьте на 10-15 минут.
2. Печенье измельчите в крошку, добавьте молоко и перемешайте. Переложите на дно формы и выровняйте.
3. К сметане добавьте сахар, ванильный сахар, растопленный желатин (топим в микроволновке, следите, чтобы не перегреть).
4. Предварительно застывшее фруктовое желе нарежьте на кубики и добавьте в сметанную массу, добавьте нарезанные ананасы. Перемешайте и перелейте в форму, отправьте в холодильник до застывания!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: