Торт без теста и выпекания за 10 минут: из чего приготовить вкусный и легкий десерт
Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных десертов без выпечки. Для заливки можно использовать крем из сметаны, желатина, который будет скреплять десерт, а также для яркого вкуса можно добавит ягоды и фрукты, например банан.
Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого в приготовлении торта без выпечки из печенья и бананов.
Ингредиенты:
- вода – 200 мл
- желатин – 25 г
- печенье – 2 пачки
- банан – 2 шт.
- сметана – 700 мл
- сгущенное молоко – 1 банка
Способ приготовления:
1. К воде добавьте желатин, перемешайте и оставьте на 10 минут.
2. В форму выложите слоями измельченное печенье и нарезанный банан.
3. Поставьте желатин с водой на 30 секунд в микроволновку, перемешайте и оставьте на 10 минут.
4. Сметану соедините со сгущенным молоком, после влейте желатин с водой и перемешайте.
5. Залейте смесью печенье с бананом и поставьте в холодильник до полного застывания.
Снимите форму и порежьте торт!
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