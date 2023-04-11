Торт без теста и выпекания за 10 минут: из чего приготовить вкусный и легкий десерт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
3,8 т.
Рецепт торта со сметаной

Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных десертов без выпечки. Для заливки можно использовать крем из сметаны, желатина, который будет скреплять десерт, а также для яркого вкуса можно добавит ягоды и фрукты, например банан. 

Из чего приготовить вкусный торт

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого в приготовлении торта без выпечки из печенья и бананов. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • вода – 200 мл
  • желатин – 25 г
  • печенье – 2 пачки 
  • банан – 2 шт.
  • сметана – 700 мл
  • сгущенное молоко – 1 банка 

Способ приготовления:

1. К воде добавьте желатин, перемешайте и оставьте на 10 минут. 

Желатин с водой

2. В форму выложите слоями измельченное печенье и нарезанный банан.

Печенье с бананами

3. Поставьте желатин с водой на 30 секунд в микроволновку, перемешайте и оставьте на 10 минут. 

Крем для десерта

4. Сметану соедините со сгущенным молоком, после влейте желатин с водой и перемешайте. 

Приготовление крема для торта

5. Залейте смесью печенье с бананом и поставьте в холодильник до полного застывания. 

Торт из печенья

Снимите форму и порежьте торт!

Готовый торт

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