Печенье – идеальная основа для приготовления вкусных десертов без выпечки. Для заливки можно использовать крем из сметаны, желатина, который будет скреплять десерт, а также для яркого вкуса можно добавит ягоды и фрукты, например банан.

Кулинар Мария поделилась в Instagram рецептом вкусного и очень легкого в приготовлении торта без выпечки из печенья и бананов.

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Ингредиенты:

вода – 200 мл

желатин – 25 г

печенье – 2 пачки

банан – 2 шт.

сметана – 700 мл

сгущенное молоко – 1 банка

Способ приготовления:

1. К воде добавьте желатин, перемешайте и оставьте на 10 минут.

2. В форму выложите слоями измельченное печенье и нарезанный банан.

3. Поставьте желатин с водой на 30 секунд в микроволновку, перемешайте и оставьте на 10 минут.

4. Сметану соедините со сгущенным молоком, после влейте желатин с водой и перемешайте.

5. Залейте смесью печенье с бананом и поставьте в холодильник до полного застывания.

Снимите форму и порежьте торт!

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