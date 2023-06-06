Вкусные домашние торты не обязательно готовить из теста, прекрасной альтернативой может быть печенье. Для крема можно использовать сгущенное молоко, сметану, а чтобы десерт не был приторным – добавьте ягоды.

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из печенья, со сгущенным молоком, сметаной, который готовится очень быстро.

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Ингредиенты:

сгущенка – 200 г

сметана – 400 г

шоколадное печенье – 250-300 г

молоко для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте сметану и сгущенку, перемешайте.

2. Каждое печенье смочите в молоке. На дно формы выложите печенье и смажьте кремом и так, пока все ингредиенты не закончатся.

3. В конце крем посыпьте измельченным печеньем. Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов.

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