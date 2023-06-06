Торт без выпечки и теста из 3 ингредиентов: рецепт самого простого и вкусного десерта
Вкусные домашние торты не обязательно готовить из теста, прекрасной альтернативой может быть печенье. Для крема можно использовать сгущенное молоко, сметану, а чтобы десерт не был приторным – добавьте ягоды.
Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из печенья, со сгущенным молоком, сметаной, который готовится очень быстро.
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Ингредиенты:
- сгущенка – 200 г
- сметана – 400 г
- шоколадное печенье – 250-300 г
- молоко для пропитки – 100 мл
Способ приготовления:
1. Крем: смешайте сметану и сгущенку, перемешайте.
2. Каждое печенье смочите в молоке. На дно формы выложите печенье и смажьте кремом и так, пока все ингредиенты не закончатся.
3. В конце крем посыпьте измельченным печеньем. Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов.
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