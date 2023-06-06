Торт без выпечки и теста из 3 ингредиентов: рецепт самого простого и вкусного десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусный десерт, который не нужно выпекать

Вкусные домашние торты не обязательно готовить из теста, прекрасной альтернативой может быть печенье. Для крема можно использовать сгущенное молоко, сметану, а чтобы десерт не был приторным – добавьте ягоды. 

Вкусный десерт без выпечки

Кулинар Елена поделилась в Instagram рецептом вкусного десерта из печенья, со сгущенным молоком, сметаной, который готовится очень быстро. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты: 

  • сгущенка – 200 г
  • сметана – 400 г
  • шоколадное печенье – 250-300 г
  • молоко для пропитки – 100 мл

Способ приготовления:

1. Крем: смешайте сметану и сгущенку, перемешайте. 

Крем для блюда

2. Каждое печенье смочите в молоке. На дно формы выложите печенье и смажьте кремом и так, пока все ингредиенты не закончатся. 

Приготовление десерта

3. В конце крем посыпьте измельченным печеньем. Поставьте десерт в холодильник на 6-8 часов.

Готовый торт

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