Домашние торты не всегда обязательно готовить в духовке, альтернативой могут быть десерта на сковороде. Важно – приготовить удачное тесто, а для начинки можно использовать крем со сгущенного молока, а также вкусно будет из заварным кремом.

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, со сгущеным молоком, орехами.

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Ингредиенты:

яйца – 3 шт.

сахар – 120 г

соль – щепотка

масло сливочное – 100 г

молоко – 100 мл

мука – 200 г

Крем:

сливки 33% – 200-250 мл

вареное сгущенку – 3 ст. л.

орешки для посыпки сверху

Способ приготовления:

1. Для теста: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавьте растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.

2. На сухую сковороду выложите несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Готовьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.

3. Для крема: взбейте сливки до пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.

4. Перемажьте каждый корж и оставьте торт на ночь. После посыпьте орешками и подавайте.

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