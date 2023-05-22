Торт без выпечки на сковороде: как правильно приготовить тесто для десерта
Домашние торты не всегда обязательно готовить в духовке, альтернативой могут быть десерта на сковороде. Важно – приготовить удачное тесто, а для начинки можно использовать крем со сгущенного молока, а также вкусно будет из заварным кремом.
Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, со сгущеным молоком, орехами.
Ингредиенты:
- яйца – 3 шт.
- сахар – 120 г
- соль – щепотка
- масло сливочное – 100 г
- молоко – 100 мл
- мука – 200 г
Крем:
- сливки 33% – 200-250 мл
- вареное сгущенку – 3 ст. л.
- орешки для посыпки сверху
Способ приготовления:
1. Для теста: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавьте растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.
2. На сухую сковороду выложите несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Готовьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.
3. Для крема: взбейте сливки до пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.
4. Перемажьте каждый корж и оставьте торт на ночь. После посыпьте орешками и подавайте.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: