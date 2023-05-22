Торт без выпечки на сковороде: как правильно приготовить тесто для десерта

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт торта

Домашние торты не всегда обязательно готовить в духовке, альтернативой могут быть десерта на сковороде. Важно – приготовить удачное тесто, а для начинки можно использовать крем со сгущенного молока, а также вкусно будет из заварным кремом. 

Вкусный домашний торт

Кулинар Ольга поделилась в Instagram рецептом вкусного торта без выпечки, со сгущеным молоком, орехами. 

Рецепт торта
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Ингредиенты:

  • яйца – 3 шт.
  • сахар – 120 г
  • соль – щепотка
  • масло сливочное – 100 г
  • молоко – 100 мл
  • мука – 200 г

Крем:

  • сливки 33% – 200-250 мл
  • вареное сгущенку – 3 ст. л.
  • орешки для посыпки сверху

Способ приготовления:

1. Для теста: взбейте яйца с сахаром и солью до пышной густой светло-желтой массы. Добавьте растопленное масло (не горячее, комнатной температуры), молоко и муку. Взбейте миксером до однородности.

Тесто для торта

2. На сухую сковороду выложите несколько ложек теста и равномерно распределите силиконовой лопаткой. Готовьте на маленьком огне с двух сторон до готовности.

Коржи для торта

3. Для крема: взбейте сливки до пиков, добавьте вареную сгущенку и взбейте еще раз.

Готовый крем

4. Перемажьте каждый корж и оставьте торт на ночь. После посыпьте орешками и подавайте. 

Готовый торт

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