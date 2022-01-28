Торт без выпечки: вафельный с карамельным кремом и арахисом⁣

Друзья, рецепт торта без духовки. ⁣

Любимый из детства вафельный торт может быть ещё вкуснее!⁣

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Вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом⁣

Карамельный масляный крем⁣:

- 180 г сахара ⁣

- 100 мл воды ⁣

- 80 г желтка ⁣

- 220 г сливочного масла ⁣

- 200 г варёной сгущёнки ⁣

- 150 г обжаренного арахиса ⁣

9 вафельных коржей⁣

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Шоколадная глазурь:⁣

- 150 г черного шоколада⁣

- 20 мл растительного масла (рафинированного)⁣

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