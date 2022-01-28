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Торт без выпечки: вафельный с карамельным кремом и арахисом
Друзья, рецепт торта без духовки.
Любимый из детства вафельный торт может быть ещё вкуснее!
Вафельный торт с карамельным масляным кремом и арахисом
Карамельный масляный крем:
- 180 г сахара
- 100 мл воды
- 80 г желтка
- 220 г сливочного масла
- 200 г варёной сгущёнки
- 150 г обжаренного арахиса
9 вафельных коржей
Шоколадная глазурь:
- 150 г черного шоколада
- 20 мл растительного масла (рафинированного)
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Источник:Instagram Лизы Глинской