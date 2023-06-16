Торт без выпекания и теста, с бананом и нежным кремом: по вкусу напоминает "Тирамису"

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт десерта

Торты любят практически все. Готовить их можно с теста и без. Прекрасной альтернативой будет лаваш, печенье к чаю, а также печенье "Савоярди". Такие десерты из печенья сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить. 

Вкусный торт без выпечки

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из печенья, с сметанным кремом и бананами. 

Рецепт десерта
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Ингредиенты:

  • хрустящее шоколадное печенье – 1 упаковка 
  • сметаны 20% – 500 г
  • сахарная пудра – 90 г
  • банан – 1 шт. 
  • какао 

Способ приготовления:

1. Крем: взбейте сметану с сахарной пудрой. 

Крем для десерта

2. Соберите торт слоями: 1-несколько ложек крема на дно формы, 2-печенье, 3-крем, 4-банан, 5-крем, 6-печенье, 7-крем, 8-печенье, 9-крем, 10-банан, 11-крем, 12-печенье, 13-крем, 14-какао. 

Приготовление торта

3. Накройте торт крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался. 

Готовый торт из печенья

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