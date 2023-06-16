Торты любят практически все. Готовить их можно с теста и без. Прекрасной альтернативой будет лаваш, печенье к чаю, а также печенье "Савоярди". Такие десерты из печенья сможет приготовить даже тот, кто не умеет готовить.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусного торта из печенья, с сметанным кремом и бананами.

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Ингредиенты:

хрустящее шоколадное печенье – 1 упаковка

сметаны 20% – 500 г

сахарная пудра – 90 г

банан – 1 шт.

какао

Способ приготовления:

1. Крем: взбейте сметану с сахарной пудрой.

2. Соберите торт слоями: 1-несколько ложек крема на дно формы, 2-печенье, 3-крем, 4-банан, 5-крем, 6-печенье, 7-крем, 8-печенье, 9-крем, 10-банан, 11-крем, 12-печенье, 13-крем, 14-какао.

3. Накройте торт крышкой или пленкой и поставьте в холодильник на 2-3 часа, чтобы он пропитался.

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