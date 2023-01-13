Торт ''Битое стекло'' без выпечки

Торт "Битое стекло" со сметаной за 20 минут: не нужно выпекать
Самый простой торт, который не нужно выпекать – "Битое стекло". В его основе по классическому рецепту – разноцветное желе и сметана, реже десерт готовят с бисквитом, крекером или печеньем, добавляя разные фрукты.
Фудблогер Ольга Билык (smakolyky_vid_oli) на своей странице в Instagram поделилась рецептом торта "Битое стекло" со сметаной.
Ингредиенты:
- сметана – 800 г
- желе разных вкусов – 3 п
- желатин – 25 г
- сахар
- ваниль
Способ приготовления:
1. Каждое желе отдельно приготовить так, как указано на упаковке, залить в квадратные формы и поставить в холодильник до полного застывания.
2. Когда желе полностью застынет, нарезать его в форме квадратиков.
3. Желатин залить 1 стекло воды и оставить до полного набухания.
4. Сметану взбить с сахаром.
5. Набухший желатин слегка растопить, добавить в сметану и взбить миксером.
6. К полученной массе добавить желе, перемешать и разлить в формочки или одну цельную. Оставить в холодильнике застыть.
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