Любите эклеры, но вам всегда мало одного? Тогда торт "Карпатка" – это именно то, что вам нужно. По своей сути "Карпатка" это огромный эклер на воздушном заварном тесте, с добавлением нежнейшего заварного крема.

Как создать этот огромный эклер и превратить его в торт под названием "Карпатка" в Instagram рассказала фудблогер tania_sheremet_. Оказывается, это не так трудно, как может показаться с первого взгляда.

Ингредиенты для заварного крема

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Молоко 2,6% – 600 мл

Сахар – 150 гр

Яйца – 2 шт

Ванильный сахар – 10 гр

Кукурузный крахмал – 45 гр

Масло 82,5% – 200 гр

Ингредиенты для заварного теста:

Молоко – 100 мл

Масло 82,5% – 80 гр

Вода – 100 мл

Сахар – 1/3 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Мука – 140 гр

Яйца – 5-6 шт

Способ приготовления заварного крема

1. Вливаем молоко в сотейник, добавляем сахар и ставим вариться на небольшой огонь.

2. Отдельно в миску разбиваем яйца, добавляем кукурузный крахмал, ванильный сахар и размешиваем до однородности.

3. Вливаем молоко, затем яично-молочную смесь переливаем в сотейник через сито.

4. Постоянно помешивая варим до загустения, а затем еще несколько минут.

5. Перекладываем крем в миску и накрываем пищевой пленкой в контакт. Оставляем до полного охлаждения.

Способ приготовления теста

1. В сотейник вливаем молоко, воду, масло, сахар, соль. Ставим на огонь и доводим до кипения.

2. Добавляем просеянную муку, перемешиваем деревянной лопаткой, до образования комочка.

3. Просушиваем тесто в сотейнике до 3 минут на среднем огне.

4. Переводим в миску охлаждаем до 50 градусов.

5. Отдельно взбиваем яйца и постепенно вводим в тесто, каждый раз хорошо перемешивая. Тесто должно быть блестящее, ниспадающее, но не жидкое.

6. Разделяем тесто на две равные части. Перекладываем тесто в форму диаметром 24 см и формируем неровности с помощью ложки.

7. Отправляем тесто в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на 25-30 минут.

8. Готовые лепешки сразу выкладываем на решетку и даем полностью остыть.

9. Масло комнатной температуры взбиваем до светлого цвета и постепенно добавляем к нему заварной крем, уже достигший комнатной температуры.

10. Корж крадем в кольцо, бока затягиваем ацетатной пленкой, выкладываем крем, разравниваем, кладем второй корж, немного прижимаем, закрываем форму, накрываем пищевой пленкой и отправляем в холодильник на ночь стабилизироваться.

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