Торт 'Киндер', который не навредит фигуре: секреты нежной текстуры

Киндер – это не только любимая шоколадная вкусность для детей, но и диетический и изысканный торт. В его основе нежная творожная текстура и воздушный рис. Вкус очень напоминает популярный десерт, который мы привыкли покупать в магазине, но калорий в нем гораздо меньше. Такой торт можно приготовить на любой праздник и удивить гостей.

Идея приготовления десерта "Киндер" опубликована на странице tortik.pp в Instagram.

Ингредиенты для основания:

рисовая мука – 75 г

какао – 10 г

сливочное масло – 25 г

яйца – 1 шт

подсластитель

ванилин

разрыхлитель – 1/2 ч.л

банан – 70 г

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Ингредиенты для начинки:

кисломолочный творог – 260 г

сыр мягкий – 100 г

сливки 10% – 100 мл

сухое молоко – 50 г

желатин – 10 г

воздушный рис – 25 г (на фруктозе)

подсластитель

Ингредиенты для верхнего слоя:

воздушный рис – 35 г (на фруктозе)

белый шоколад – 90 г

сливки – 40 мл

кокосовое масло – 5 г

Способ приготовления:

1. Приготовить основу: смешать все сухие ингредиенты и добавить масло комнатной температуры.

2. Размять все вилкой в крошку. Добавить яйцо и замесить мягкое тесто.

3. Раскатать в любую форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.

4. Приготовить начинку: желатин замочить в сливках. Когда масса набухнет, поставить на огонь нагреться, постоянно помешивая, но не кипятить.

5. В глубокой посуде смешать два вида сыра, сухое молоко, подсластитель и влить нагретые сливки, перебить все погружным блендером до однородной консистенции.

6. Высыпать воздушный рис и перемешать ложкой.

7. Готовое основание измельчить в блендере на крошку. Банан взбить в пюре и соединить с крошкой, хорошо перемешать.

8. На дно формы выложить и разровнять основу.

9. Вылить начинку и отправить в морозилку на 30 минут.

10. В шоколад налить сливки и кокосовое масло, растопить на водяной бане или в микроволновке.

11. Достать торт из морозилки, выложить оставшийся воздушный рис и залить сверху растопленным шоколадом.

12. Отправить в холодильник на 4-5 часов до полного застывания.

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