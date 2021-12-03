Торт "Киндер", который не навредит фигуре: секреты нежной текстуры
Киндер – это не только любимая шоколадная вкусность для детей, но и диетический и изысканный торт. В его основе нежная творожная текстура и воздушный рис. Вкус очень напоминает популярный десерт, который мы привыкли покупать в магазине, но калорий в нем гораздо меньше. Такой торт можно приготовить на любой праздник и удивить гостей.
Идея приготовления десерта "Киндер" опубликована на странице tortik.pp в Instagram.
Ингредиенты для основания:
рисовая мука – 75 г
какао – 10 г
сливочное масло – 25 г
яйца – 1 шт
подсластитель
ванилин
разрыхлитель – 1/2 ч.л
банан – 70 г
Ингредиенты для начинки:
кисломолочный творог – 260 г
сыр мягкий – 100 г
сливки 10% – 100 мл
сухое молоко – 50 г
желатин – 10 г
воздушный рис – 25 г (на фруктозе)
подсластитель
Ингредиенты для верхнего слоя:
воздушный рис – 35 г (на фруктозе)
белый шоколад – 90 г
сливки – 40 мл
кокосовое масло – 5 г
Способ приготовления:
1. Приготовить основу: смешать все сухие ингредиенты и добавить масло комнатной температуры.
2. Размять все вилкой в крошку. Добавить яйцо и замесить мягкое тесто.
3. Раскатать в любую форму и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 10-12 минут.
4. Приготовить начинку: желатин замочить в сливках. Когда масса набухнет, поставить на огонь нагреться, постоянно помешивая, но не кипятить.
5. В глубокой посуде смешать два вида сыра, сухое молоко, подсластитель и влить нагретые сливки, перебить все погружным блендером до однородной консистенции.
6. Высыпать воздушный рис и перемешать ложкой.
7. Готовое основание измельчить в блендере на крошку. Банан взбить в пюре и соединить с крошкой, хорошо перемешать.
8. На дно формы выложить и разровнять основу.
9. Вылить начинку и отправить в морозилку на 30 минут.
10. В шоколад налить сливки и кокосовое масло, растопить на водяной бане или в микроволновке.
11. Достать торт из морозилки, выложить оставшийся воздушный рис и залить сверху растопленным шоколадом.
12. Отправить в холодильник на 4-5 часов до полного застывания.
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