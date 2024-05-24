Клубника – одна из наиболее распространенных ягод в нашей стране. Она невероятно ароматная, сочная и вкусная. Конечно, самым популярным блюдом, которое готовится из клубники, является торт.

Существует множество рецептов этого десерта с добавлением клубники. Но лучшим из них поделилась в Instagram фудблогер Лиза Глинская. Кстати, торт "Клубничник" идеально подойдет тем, кто не употребляет глютен.

Ингредиенты для кокосового бисквита на форму d 22 см.

Видео дня

Миндальная мука – 120 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Кокосовая стружка – 40 гр

Сливочное масло 82% – 60 гр

Яйца – 100 гр

Белок – 60 гр

Сахар – 60 гр

Ингредиенты для йогуртового мусса

Сливки – 100 мл

Греческий йогурт или сметана – 100 гр

Сахар – 40 гр

Желатин – 6 гр + 30 мл воды

Взбитые сливки 30-35% – 200 мл

Ингредиенты для клубничного кремя

Клубничное пюре – 200 гр

Лимонный фреш – 30 мл

Яйца – 200 гр

Сахар – 50 гр

Сливочное масло 82% – 80 гр

Желатин – 3 гр + 15 мл воды

Ингредиенты для клубничного желе.

Клубника (кубиками) – 250 гр

Лимонный фреш – 30 мл

Вода – 100 мл

Сахар – 50 гр

Желатин – 12 гр + 30 мл воды

Ингредиенты для декора

Клубника – 300-400 гр

Способ приготовления

1.Кокосовую стружку, миндальную муку и сахарную пудру соединяем в отдельной емкости и перемешиваем.

2.Яйца соединяем и перемешиваем с растопленным сливочным маслом.

3. Яично-масляную массу соединяем с сухими ингредиентами и перемешиваем так, чтобы вся мука увлажнилась.

4. Белок взбиваем до тех пор, пока он не посветлеет и не увеличится в объеме. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до сток пиков.

5. Деликатно вмешиваем белок в общую массу.

6. Застилаем дно формы фольгой и выкладываем тесто. Выпекаем в течение 20 минут при 165 градусах.

7. Готовый бисквит полностью охлаждаем и снимаем форму.

8.Выкладываем бисквит на тарелку. Внутрь кольца, в котором выпекался бисквит, укладываем бордюрную ленту. Ставим кольцо на бисквит.

9. Готовим йогуртовый мусс. Желатин соединяем с водой и оставляем на 10-15 минут.

10. Сливки прогреваем с сахаром и добавляем желатин.

11. Добавляем йогурт. Перемешиваем до однородности.

12. Холодные сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем в общую массу и осторожно перемешиваем.

13. Готовый мусс заливаем в кольцо над бисквитом и отправляем в холодильник на 30-40 минут.

14. Готовим кремя. Желатин заливаем водой и оставляем на 10-15 минут.

15. Клубничное пюре переливаем в сотейник, добавляем сахар, лимонный фреш и яйца. Перемешиваем, ставим на средний нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения и варим еще 30 секунд.

16. Переливаем массу в чашу блендера, добавляем желатин, кубики холодного сливочного масла и пробиваем блендером.

17. Готовый крем переливаем в форму поверх застывшего слоя и отправляем в холодильник на 1 час.

18. Готовим клубничное желе. Заливаем водой желатин и оставляем на 10-15 минут.

19. Клубнику, нарезанную кубиками, отправляем в сотейник. Добавляем лимонный фреш и сахар. Ставим на плиту и постоянно помешивая, доводим до кипения.

20. Снимаем с нагрева и переливаем в миску. Добавляем желатин и отправляем в холодильник к охлаждению.

21. Выливаем желе на клубничный кремень и отправляем в холодильник на 5 часов.

22. Снимаем кольцо и бордюрную ленту. Декорируем торт и подаем на стол.

На OBOZ.UA можно найти много других блюд из клубники: