Торт "Клубничник": готовим летний десерт без глютена
Клубника – одна из наиболее распространенных ягод в нашей стране. Она невероятно ароматная, сочная и вкусная. Конечно, самым популярным блюдом, которое готовится из клубники, является торт.
Существует множество рецептов этого десерта с добавлением клубники. Но лучшим из них поделилась в Instagram фудблогер Лиза Глинская. Кстати, торт "Клубничник" идеально подойдет тем, кто не употребляет глютен.
Ингредиенты для кокосового бисквита на форму d 22 см.
- Миндальная мука – 120 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Кокосовая стружка – 40 гр
- Сливочное масло 82% – 60 гр
- Яйца – 100 гр
- Белок – 60 гр
- Сахар – 60 гр
Ингредиенты для йогуртового мусса
- Сливки – 100 мл
- Греческий йогурт или сметана – 100 гр
- Сахар – 40 гр
- Желатин – 6 гр + 30 мл воды
- Взбитые сливки 30-35% – 200 мл
Ингредиенты для клубничного кремя
- Клубничное пюре – 200 гр
- Лимонный фреш – 30 мл
- Яйца – 200 гр
- Сахар – 50 гр
- Сливочное масло 82% – 80 гр
- Желатин – 3 гр + 15 мл воды
Ингредиенты для клубничного желе.
- Клубника (кубиками) – 250 гр
Лимонный фреш – 30 мл
- Вода – 100 мл
- Сахар – 50 гр
- Желатин – 12 гр + 30 мл воды
Ингредиенты для декора
- Клубника – 300-400 гр
Способ приготовления
1.Кокосовую стружку, миндальную муку и сахарную пудру соединяем в отдельной емкости и перемешиваем.
2.Яйца соединяем и перемешиваем с растопленным сливочным маслом.
3. Яично-масляную массу соединяем с сухими ингредиентами и перемешиваем так, чтобы вся мука увлажнилась.
4. Белок взбиваем до тех пор, пока он не посветлеет и не увеличится в объеме. Продолжая взбивать, постепенно добавляем сахар и взбиваем до сток пиков.
5. Деликатно вмешиваем белок в общую массу.
6. Застилаем дно формы фольгой и выкладываем тесто. Выпекаем в течение 20 минут при 165 градусах.
7. Готовый бисквит полностью охлаждаем и снимаем форму.
8.Выкладываем бисквит на тарелку. Внутрь кольца, в котором выпекался бисквит, укладываем бордюрную ленту. Ставим кольцо на бисквит.
9. Готовим йогуртовый мусс. Желатин соединяем с водой и оставляем на 10-15 минут.
10. Сливки прогреваем с сахаром и добавляем желатин.
11. Добавляем йогурт. Перемешиваем до однородности.
12. Холодные сливки взбиваем до стойких пиков, добавляем в общую массу и осторожно перемешиваем.
13. Готовый мусс заливаем в кольцо над бисквитом и отправляем в холодильник на 30-40 минут.
14. Готовим кремя. Желатин заливаем водой и оставляем на 10-15 минут.
15. Клубничное пюре переливаем в сотейник, добавляем сахар, лимонный фреш и яйца. Перемешиваем, ставим на средний нагрев и постоянно помешивая, доводим до кипения и варим еще 30 секунд.
16. Переливаем массу в чашу блендера, добавляем желатин, кубики холодного сливочного масла и пробиваем блендером.
17. Готовый крем переливаем в форму поверх застывшего слоя и отправляем в холодильник на 1 час.
18. Готовим клубничное желе. Заливаем водой желатин и оставляем на 10-15 минут.
19. Клубнику, нарезанную кубиками, отправляем в сотейник. Добавляем лимонный фреш и сахар. Ставим на плиту и постоянно помешивая, доводим до кипения.
20. Снимаем с нагрева и переливаем в миску. Добавляем желатин и отправляем в холодильник к охлаждению.
21. Выливаем желе на клубничный кремень и отправляем в холодильник на 5 часов.
22. Снимаем кольцо и бордюрную ленту. Декорируем торт и подаем на стол.
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