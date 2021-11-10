Торт 'Красный бархат': самый простой вариант приготовления роскошного праздничного десерта

Когда смотришь посмотреть на фото этого торта, сразу кажется, что его могут приготовить только кондитеры-профессионалы. Он действительно выглядит очень изысканно и привлекательно. Но сделать такой торт дома можно. Процесс достаточно простой, а ингредиенты доступные.

Идеей приготовления торта "Красный бархат" поделилась фудблогер viktoriya__sharavska на своей странице в Instagram.

масло – 130 г

сахарная пудра – 250 г

яйца – 3 шт

мука – 265 г

какао – 6 г

сода – 1,5 ч

разрыхлитель – 1 ч л

ванильный сахар – 4 г

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соль – 1/3 ч л

йогурт белый натуральный – 240 г

краситель 1,5-2 ч л (но зависит от самого красителя)

Ингредиенты для крема:

сливочный сыр 700 – г

сливки 33% – 300 г

сахарная пудра – 150 г

Ингредиенты для пропитки:

вода – 100 мл

сахар – 50 г

Способ приготовления бисквита:

1. В йогурт добавить краситель, перемешать.

2. В отдельной посуде смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду.

3. Взбить масло, добавить сахарную пудру, взбивая, по одному добавить яйца.

4. Засыпать ванильный сахар, соль.

5. Равномерно в тесто просеять сухие ингредиенты поочередно с йогуртом, перемешивать миксером.

6. Переложить тесто в форму 20 см. и поставить в разогретую до 165 градусов духовку на 50-70 минут, проверить зубочисткой.

7. Обмотать тесто пищевой пленкой и положить в холодильник на час.

8. Разрезать на 3 уровня корж. Верхние части оставить для крошки.

9. Для пропитки воду с сахаром довести до кипения и охладить до комнатной температуры.

Приготовление крема:

1. Сливки взбить с сахарной пудрой.

2. Добавить холодный сливочный творог, взбить миксером.

Собрать торт в следующем порядке:

1. Бисквит

2. Пропитка

3. Крем

4. Бисквит

5. Пропитка

6. Крем

7. Бисквит

8. Пропитка

Отправить в холодильник на ночь. Немного крема оставить.

На следующий день обмазать им торт и обсыпать крошкой.

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