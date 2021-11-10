Торт "Красный бархат": самый простой вариант приготовления роскошного праздничного десерта
Когда смотришь посмотреть на фото этого торта, сразу кажется, что его могут приготовить только кондитеры-профессионалы. Он действительно выглядит очень изысканно и привлекательно. Но сделать такой торт дома можно. Процесс достаточно простой, а ингредиенты доступные.
Идеей приготовления торта "Красный бархат" поделилась фудблогер viktoriya__sharavska на своей странице в Instagram.
масло – 130 г
сахарная пудра – 250 г
яйца – 3 шт
мука – 265 г
какао – 6 г
сода – 1,5 ч
разрыхлитель – 1 ч л
ванильный сахар – 4 г
соль – 1/3 ч л
йогурт белый натуральный – 240 г
краситель 1,5-2 ч л (но зависит от самого красителя)
Ингредиенты для крема:
сливочный сыр 700 – г
сливки 33% – 300 г
сахарная пудра – 150 г
Ингредиенты для пропитки:
вода – 100 мл
сахар – 50 г
Способ приготовления бисквита:
1. В йогурт добавить краситель, перемешать.
2. В отдельной посуде смешать сухие ингредиенты: муку, какао, разрыхлитель, соду.
3. Взбить масло, добавить сахарную пудру, взбивая, по одному добавить яйца.
4. Засыпать ванильный сахар, соль.
5. Равномерно в тесто просеять сухие ингредиенты поочередно с йогуртом, перемешивать миксером.
6. Переложить тесто в форму 20 см. и поставить в разогретую до 165 градусов духовку на 50-70 минут, проверить зубочисткой.
7. Обмотать тесто пищевой пленкой и положить в холодильник на час.
8. Разрезать на 3 уровня корж. Верхние части оставить для крошки.
9. Для пропитки воду с сахаром довести до кипения и охладить до комнатной температуры.
Приготовление крема:
1. Сливки взбить с сахарной пудрой.
2. Добавить холодный сливочный творог, взбить миксером.
Собрать торт в следующем порядке:
1. Бисквит
2. Пропитка
3. Крем
4. Бисквит
5. Пропитка
6. Крем
7. Бисквит
8. Пропитка
Отправить в холодильник на ночь. Немного крема оставить.
На следующий день обмазать им торт и обсыпать крошкой.
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