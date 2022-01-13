Торт "Муравейник" без выпечки по рецепту Ольги Сумской
Один из самых любимых многими тортов – вкусный и ароматный "Муравейник". Существует очень много рецептом данного десерта. Классический готовят из теста, но можно сделать намного проще и приготовить его без выпечки, например, из печенья или кукурузных палочек.
Актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом вкусного "Муравейника" без выпечки, который станет идеальным угощением к чаю.
Ингредиенты:
печенье – 600 г
вареное сгущенное молоко – 500 г
сливочное масло – 100 г
молочный шоколад – 30 г
молотые грецкие орехи – 100 г
сметана – 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Измельчите печенье при помощи блендера или скалкой, но не сильно мелко.
2. Орехи также измельчите и обжарьте на сковороде.
3. Крем: соедините сливочное масло со сгущенным молоком и сметаной, хорошо перемешайте и всыпьте орехи.
4. Готовый крем добавьте к печенью, перемешайте.
5. Сформруйте торт: выложите тесто на большую форму, чтобы получилась горка.
6. Готовый торт присыпьте тертым шоколадом и поставьте на 30 минут в холодильник минимум, но лучше – на ночь.
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