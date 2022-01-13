Торт "Муравейник" без выпечки по рецепту Ольги Сумской

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
4,9 т.
Ольга Сумская поделилась рецептом вкусного торта

Один из самых любимых многими тортов – вкусный и ароматный "Муравейник". Существует очень много рецептом данного десерта. Классический готовят из теста, но можно сделать намного проще и приготовить его без выпечки, например, из печенья или кукурузных палочек.

Актриса Ольга Сумская поделилась в Instagram рецептом вкусного "Муравейника" без выпечки, который станет идеальным угощением к чаю.

Рецепт торта

Ингредиенты:

  • печенье – 600 г

  • вареное сгущенное молоко – 500 г

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  • сливочное масло – 100 г

  • молочный шоколад – 30 г

Шоколад может быть опасен

  • молотые грецкие орехи – 100 г

  • сметана – 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Измельчите печенье при помощи блендера или скалкой, но не сильно мелко.

Торт "Мурвейник" по рецепту Ольги Сумской

2. Орехи также измельчите и обжарьте на сковороде.

Грецкие орехи

3. Крем: соедините сливочное масло со сгущенным молоком и сметаной, хорошо перемешайте и всыпьте орехи.

Крем для торта

4. Готовый крем добавьте к печенью, перемешайте.

5. Сформруйте торт: выложите тесто на большую форму, чтобы получилась горка.

Вкусный десерт из печенья

6. Готовый торт присыпьте тертым шоколадом и поставьте на 30 минут в холодильник минимум, но лучше – на ночь.

Готовый торт

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Торт "Муравейник" без выпечки по рецепту Ольги Сумской

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