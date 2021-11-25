Торт на сковороде за считанные минуты: идея от фудблогера

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
112
Торт на сковороде за считанные минуты: идея от фудблогера

Для того ,чтобы быстро приготовить праздничный торт на какое-то важное событие, не обязательно его выпекать. Можно использовать сковороду и пожарить десерт. Он получается не менее вкусным, чем в духовке, а ингредиенты гораздо проще.

Идеей приготовления элементарного торта на сковороде поделилась innaruziak на своей странице в Instagram.

Шоколадный торт на сковороде

Ингредиенты:

  • мука – 260 г

  • сахар – 200 г

  • разрыхлитель – 0,5 ч.л.

  • какао – 1 кровати

  • яйца – 2 шт

  • молоко – 180 г

  • кипяток – 100 г

Видео дня

  • масло – 50 г

  • сода – 1 ч.л. (потушить уксусом или лимонным соком)

  • ванильный сахар

Приготовление теста

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйца и молоко, хорошо перемешать.

2. Влить кипяток, все смешать венчиком или миксером до однородности.

3. В конце добавить соду и ванильный сахар, снова перемешать.

Приготовление крема

4. Готовить на сковороде под крышкой на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Сковороду обязательно немного смазать растительным маслом.

6. Можно использовать заварной или крем чиз.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты