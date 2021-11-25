Торт на сковороде за считанные минуты: идея от фудблогера
Для того ,чтобы быстро приготовить праздничный торт на какое-то важное событие, не обязательно его выпекать. Можно использовать сковороду и пожарить десерт. Он получается не менее вкусным, чем в духовке, а ингредиенты гораздо проще.
Идеей приготовления элементарного торта на сковороде поделилась innaruziak на своей странице в Instagram.
Ингредиенты:
мука – 260 г
сахар – 200 г
разрыхлитель – 0,5 ч.л.
какао – 1 кровати
яйца – 2 шт
молоко – 180 г
кипяток – 100 г
масло – 50 г
сода – 1 ч.л. (потушить уксусом или лимонным соком)
ванильный сахар
Способ приготовления:
1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйца и молоко, хорошо перемешать.
2. Влить кипяток, все смешать венчиком или миксером до однородности.
3. В конце добавить соду и ванильный сахар, снова перемешать.
4. Готовить на сковороде под крышкой на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.
5. Сковороду обязательно немного смазать растительным маслом.
6. Можно использовать заварной или крем чиз.
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