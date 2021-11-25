Торт на сковороде за считанные минуты: идея от фудблогера

Для того ,чтобы быстро приготовить праздничный торт на какое-то важное событие, не обязательно его выпекать. Можно использовать сковороду и пожарить десерт. Он получается не менее вкусным, чем в духовке, а ингредиенты гораздо проще.

Идеей приготовления элементарного торта на сковороде поделилась innaruziak на своей странице в Instagram.

Ингредиенты:

мука – 260 г

сахар – 200 г

разрыхлитель – 0,5 ч.л.

какао – 1 кровати

яйца – 2 шт

молоко – 180 г

кипяток – 100 г

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масло – 50 г

сода – 1 ч.л. (потушить уксусом или лимонным соком)

ванильный сахар

Способ приготовления:

1. Смешать все сухие ингредиенты, добавить яйца и молоко, хорошо перемешать.

2. Влить кипяток, все смешать венчиком или миксером до однородности.

3. В конце добавить соду и ванильный сахар, снова перемешать.

4. Готовить на сковороде под крышкой на небольшом огне по 2-3 минуты с каждой стороны.

5. Сковороду обязательно немного смазать растительным маслом.

6. Можно использовать заварной или крем чиз.

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