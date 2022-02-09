Торт, от которого не наберете вес: рецепт
Вечная женская проблема – как есть сладкое и при этом не поправляться – вполне решаема. ⠀
Готовьте "правильные" сладости.⠀
Готовим торт.⠀
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Ингредиенты:⠀
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Овсяные хлопья – 300 г⠀
Мука пшеничная – 2 ст. л.⠀
Яйца – 3 шт.⠀
Банан – 2 шт.⠀
Масло растительное – 4 ст. л.⠀
Сахар – 30 г⠀
Разрыхлитель – 1 ч. л.⠀
Ванильный сахар – 1 пакетик⠀
Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⠀
Творог нежирный – 400 г⠀
Сметана 10% – 160 г⠀
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Приготовление:⠀
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Яйца взбейте с ванильным сахаром добела.
Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло.
Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.
Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.
Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⠀
Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.
Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.⠀
Приятного аппетита!
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