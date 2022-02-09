Торт, от которого не наберете вес: рецепт

Вечная женская проблема – как есть сладкое и при этом не поправляться – вполне решаема. ⁣⁣⠀

Готовьте "правильные" сладости.⁣⁣⠀

Готовим торт.⁣⁣⠀

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Ингредиенты:⁣⁣⠀

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Овсяные хлопья – 300 г⁣⁣⠀

Мука пшеничная – 2 ст. л.⁣⁣⠀

Яйца – 3 шт.⁣⁣⠀

Банан – 2 шт.⁣⁣⠀

Масло растительное – 4 ст. л.⁣⁣⠀

Сахар – 30 г⁣⁣⠀

Разрыхлитель – 1 ч. л.⁣⁣⠀

Ванильный сахар – 1 пакетик⁣⁣⠀

Апельсины – 3 шт. (2 в начинку, 1 для украшения)⁣⁣⠀

Творог нежирный – 400 г⁣⁣⠀

Сметана 10% – 160 г⁣⁣⠀

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Приготовление:⁣⁣⠀

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Яйца взбейте с ванильным сахаром добела.

Банан разомните вилкой. Добавьте к взбитым яйцам банан и растительное масло.

Смешайте сухие ингредиенты и добавьте в тесто.

Выпекайте при температуре 180 градусов в течение 25 минут.

Достаньте из духовки, остудите, разрежьте на 2 коржа.⁣⁣⠀

Для крема перебейте в блендере творог, сметану, сахар и ванильный сахар.

Нанесите творожный крем на 1 корж, накройте вторым. Обмажьте торт кремом сверху и по бокам. Украсьте апельсином.⁣⁣⠀

Приятного аппетита!