"Птичье молоко" – это популярные конфеты с нежным белым суфле. Но в домашних условиях лучше готовить целый торт. На него сверху выкладывается шоколадная помадка, и можно украсить сезонной клубникой. Такой десерт будет отличным дополнением любого праздничного стола.

Идея приготовления бисквитного торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Бисквит получается очень нежным, ведь пропитывается молоком.

Ингредиенты:

желтки – 5 шт

сахар – 40 г

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щепотка соли

ванильный сахар – 1/2 ч.л.

кипяток – 1 ст.л.

масло – 1 ст.л.

мука – 45 г

разрыхлитель – 1/4 ч.л.

Ингредиенты для пропитки:

молоко – 50 мл

Ингредиенты для птичьего молока:

сливочное масло 82% – 160 г

сгущенка – 80 г

белки – 5 шт

ванильный сахар – 1 ч.л.

лимонный сок – 1 ч.л.

вода – 160 мл

агар-агар – 8 г

сахар – 350 г

Ингредиенты для глазури:

80 г шоколада

25 г сливочного масла

Способ приготовления:

1. Для бисквита желтки взбить с солью, ванильным сахаром, добавить сахар. Когда масса посветлеет – добавить кипяток, взбивать несколько минут, добавить масло и сбивать еще полминуты.

2. Просеять муку с разрыхлителем и ввести осторожно в тесто постепенно. Перемешать лопаткой.

3. Переложить тесто в разъемную форму.

4. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 15-17 минут. (готовность проверить зубочисткой).

5. Оставить полностью остыть в форме, затем вынуть.

6. Уже холодный бисквит положить на блюдо, поставить кольцо и ацетатную пленку. Пропитайте бисквит молоком.

7. Для суфле предварительно достать из холодильника масло и сгущенку.

8. Масло взбить до светлого цвета, добавить по ложке сгущенку.

9. Отдельно взбить белки с лимонным соком и ванильным сахаром до пиков.

10. Смешиваем воду, сахар и агар-агар (сила гелия 1200), поставить на средний огонь, дать закипеть и варить до температуры 110 градусов, помешивая (сироп будет стекать из лопатки одной струйкой).

11. Взбивая белки, вводим тонкой струйкой сироп. Сбить еще несколько минут.

12. По ложке ввести масляный крем, продолжая взбивать.

13. Перелить суфле в бисквит, накрыть пищевой пленкой.

14. Отправить в холодильник на 4 часа.

15. Растопить черный шоколад с маслом и покрыть сверху торт, снять кольцо и ацетатную пленку. Можно украсить ягодами или взбитыми сливками.

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