Торт "Птичье молоко": как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

Екатерина Ягович
FoodOboz
3 минуты
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Торт 'Птичье молоко': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

"Птичье молоко" – это популярные конфеты с нежным белым суфле. Но в домашних условиях лучше готовить целый торт. На него сверху выкладывается шоколадная помадка, и можно украсить сезонной клубникой. Такой десерт будет отличным дополнением любого праздничного стола.

Идея приготовления бисквитного торта "Птичье молоко" опубликована на странице фудблогера Дарьи с ником recepti_dariko в Instagram. Бисквит получается очень нежным, ведь пропитывается молоком.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

Ингредиенты:

  • желтки – 5 шт
  • сахар – 40 г
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  • щепотка соли
  • ванильный сахар – 1/2 ч.л.
  • кипяток – 1 ст.л.
  • масло – 1 ст.л.
  • мука – 45 г
  • разрыхлитель – 1/4 ч.л.

Ингредиенты для пропитки:

  • молоко – 50 мл

Ингредиенты для птичьего молока:

  • сливочное масло 82% – 160 г
  • сгущенка – 80 г
  • белки – 5 шт
  • ванильный сахар – 1 ч.л.
  • лимонный сок – 1 ч.л.
  • вода – 160 мл
  • агар-агар – 8 г
  • сахар – 350 г

Ингредиенты для глазури:

  • 80 г шоколада
  • 25 г сливочного масла

Способ приготовления:

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

1. Для бисквита желтки взбить с солью, ванильным сахаром, добавить сахар. Когда масса посветлеет – добавить кипяток, взбивать несколько минут, добавить масло и сбивать еще полминуты.

2. Просеять муку с разрыхлителем и ввести осторожно в тесто постепенно. Перемешать лопаткой.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

3. Переложить тесто в разъемную форму.

4. Выпекать в разогретой до 170 градусов духовке 15-17 минут. (готовность проверить зубочисткой).

5. Оставить полностью остыть в форме, затем вынуть.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

6. Уже холодный бисквит положить на блюдо, поставить кольцо и ацетатную пленку. Пропитайте бисквит молоком.

7. Для суфле предварительно достать из холодильника масло и сгущенку.

8. Масло взбить до светлого цвета, добавить по ложке сгущенку.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

9. Отдельно взбить белки с лимонным соком и ванильным сахаром до пиков.

10. Смешиваем воду, сахар и агар-агар (сила гелия 1200), поставить на средний огонь, дать закипеть и варить до температуры 110 градусов, помешивая (сироп будет стекать из лопатки одной струйкой).

11. Взбивая белки, вводим тонкой струйкой сироп. Сбить еще несколько минут.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

12. По ложке ввести масляный крем, продолжая взбивать.

13. Перелить суфле в бисквит, накрыть пищевой пленкой.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

14. Отправить в холодильник на 4 часа.

15. Растопить черный шоколад с маслом и покрыть сверху торт, снять кольцо и ацетатную пленку. Можно украсить ягодами или взбитыми сливками.

Торт ''Птичье молоко'': как приготовить эффектный десерт в домашних условиях

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