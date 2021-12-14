Торт родом из СССР 'Подарочный': почему бисквит в те времена получался идеальным

Времена СССР запечатлелись в памяти многих людей именно невероятно вкусной выпечкой. Сейчас не редко можно встретить фразу "Вкусно, но не так, как прежде". И действительно так, ведь хозяйки готовили свои кулинарные шедевры по специальной технологии. Одним из таких особенных десертов является торт "Подарочный".

Идея приготовления такого лакомства опубликована на странице cakestage в Instagram. Секрет нереально пышного и нежного бисквита в том, что все сухие ингредиенты смешиваются между собой и обязательно просеиваются в тесто. Таким образом, торт получается очень воздушным.

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Ингредиенты для бисквита:

яйца – 4 шт

мука – 100 г

сахар – 120 г

кукурузный крахмал – 20 г

разрыхлитель – 3 г

ваниль

Способ приготовления бисквита:

1. Разделить яйца комнатной температуры на белки и желтки.

2. Белки взбить с сахаром на средне-высокой скорости, оставить немного сахара для желтков.

3. Взбить желтки с частью сахара и ванилью. Вылить в белки.

4. Все сухие ингредиенты соединить, просеять.

5. Тесто осторожно перемешать и вылить на пекарскую бумагу. Размер формы 32/30 см.

6. Выпекать при температуре 175 градусов 15 минут.

7. Разрезать на 4 части.

Ингредиенты для сиропа:

в ода – 100 г

сахар – 60 г

коньяк – 10 г

Способ приготовления:

1. Все смешать.

2. Довести до кипения.

Ингредиенты для крема:

яйца – 1 шт

сахар – 160 г

молоко – 100 г

сливочное масло – 180 г

сырой арахис – 150-200 г

Способ приготовления:

1. Яйцо, сахар, молоко, тщательно смешать в сотейнике. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивая варить до загустения.

2. Размягченное масло взбить, постепенно добавить полностью охлажденный крем.

3. . Собрать торт в такой последовательности: корң-пропитка-крем.

4. Сверху украсить жареным арахисом.

5. Оставить в холодильник на ночь.

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