Торт родом из СССР "Подарочный": почему бисквит в те времена получался идеальным
Времена СССР запечатлелись в памяти многих людей именно невероятно вкусной выпечкой. Сейчас не редко можно встретить фразу "Вкусно, но не так, как прежде". И действительно так, ведь хозяйки готовили свои кулинарные шедевры по специальной технологии. Одним из таких особенных десертов является торт "Подарочный".
Идея приготовления такого лакомства опубликована на странице cakestage в Instagram. Секрет нереально пышного и нежного бисквита в том, что все сухие ингредиенты смешиваются между собой и обязательно просеиваются в тесто. Таким образом, торт получается очень воздушным.
Ингредиенты для бисквита:
яйца – 4 шт
мука – 100 г
сахар – 120 г
кукурузный крахмал – 20 г
разрыхлитель – 3 г
ваниль
Способ приготовления бисквита:
1. Разделить яйца комнатной температуры на белки и желтки.
2. Белки взбить с сахаром на средне-высокой скорости, оставить немного сахара для желтков.
3. Взбить желтки с частью сахара и ванилью. Вылить в белки.
4. Все сухие ингредиенты соединить, просеять.
5. Тесто осторожно перемешать и вылить на пекарскую бумагу. Размер формы 32/30 см.
6. Выпекать при температуре 175 градусов 15 минут.
7. Разрезать на 4 части.
Ингредиенты для сиропа:
в ода – 100 г
сахар – 60 г
коньяк – 10 г
Способ приготовления:
1. Все смешать.
2. Довести до кипения.
Ингредиенты для крема:
яйца – 1 шт
сахар – 160 г
молоко – 100 г
сливочное масло – 180 г
сырой арахис – 150-200 г
Способ приготовления:
1. Яйцо, сахар, молоко, тщательно смешать в сотейнике. Поставить на небольшой огонь и постоянно помешивая варить до загустения.
2. Размягченное масло взбить, постепенно добавить полностью охлажденный крем.
3. . Собрать торт в такой последовательности: корң-пропитка-крем.
4. Сверху украсить жареным арахисом.
5. Оставить в холодильник на ночь.
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