Торт "Рыжик": как приготовить вкусный десерт без выпечки и теста

Торты без выпечки и приготовления теста – лучший вариант быстрого и вкусного десерта. Для основы таких десертов можно использовать печенье, лаваш, фрукты и любой крем, но, лучше всего – заварной, он придаст десерту правильную структуру и торт не будет разваливаться.

Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении торта "Рыжик", основа которого – печенье и заварной крем.

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Ингредиенты:

печенье – 300 г

сливочное масло – 100 г

яйцо – 2 шт.

соль – щепотка

кукурузный крахмал – 50 г

мука – 25 г

сахар – 150 г

сметана – 400 г

сливочное масло – 60 г

Способ приготовления:

1. В блендере измельчите в крошку шоколадное печенье. В микроволновке растопите сливочное масло. Смешайте печенье с маслом, всыпьте 2/3 в форму и сформируйте дно с бортиками, поставьте в холодильник на 10 минут.

2. Яйца, муку, крахмал, сахар, соль поместите в кастрюлю с толстым дном и перемешайте. Поставьте на средний огонь и перемешайте, пока не растворится сахар. Затем добавьте сметану, перемешайте, пока не загустеет, уберите из огня и добавьте масло. Дайте крему немного остыть.

3. Готовый остывший крем переложите в форму с печеньем и сверху присыпьте оставшимся печеньем. Поставьте торт в холодильник.

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