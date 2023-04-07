Торт "Рыжик": как приготовить вкусный десерт без выпечки и теста
Торты без выпечки и приготовления теста – лучший вариант быстрого и вкусного десерта. Для основы таких десертов можно использовать печенье, лаваш, фрукты и любой крем, но, лучше всего – заварной, он придаст десерту правильную структуру и торт не будет разваливаться.
Кулинар Тати Чуднова поделилась в Instagram рецептом вкусного и простого в приготовлении торта "Рыжик", основа которого – печенье и заварной крем.
Ингредиенты:
- печенье – 300 г
- сливочное масло – 100 г
- яйцо – 2 шт.
- соль – щепотка
- кукурузный крахмал – 50 г
- мука – 25 г
- сахар – 150 г
- сметана – 400 г
- сливочное масло – 60 г
Способ приготовления:
1. В блендере измельчите в крошку шоколадное печенье. В микроволновке растопите сливочное масло. Смешайте печенье с маслом, всыпьте 2/3 в форму и сформируйте дно с бортиками, поставьте в холодильник на 10 минут.
2. Яйца, муку, крахмал, сахар, соль поместите в кастрюлю с толстым дном и перемешайте. Поставьте на средний огонь и перемешайте, пока не растворится сахар. Затем добавьте сметану, перемешайте, пока не загустеет, уберите из огня и добавьте масло. Дайте крему немного остыть.
3. Готовый остывший крем переложите в форму с печеньем и сверху присыпьте оставшимся печеньем. Поставьте торт в холодильник.
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