Торт "Сметанник" без выпечки: рецептом вкусного десерта поделилась Ольга Матвей
Кто ж не любит вкусные сладости, особенно, если это торты, пирожные, конфеты. Среди таких любимый многими и торт "Сметанник". Готовится он очень просто, но не всегда получается удачным из-за неправильного приготовления, а также некачественных продуктов, особенно это касается сметаны.
Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом идеального "Сметанника", а также раскрыла секреты приготовления удачного десерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
Ингредиенты:
Печенье двух видов, обычное и шоколадное – 1 кг
Сметана – 1 литр
Сгущенное молоко – 2 ст. л.
Сахарная пудра – 200 г
Загуститель для сметаны – 3 упаковки
Способ приготовления:
1. Сметану хорошо взбейте с сахарной пудрой, добавьте загуститель.
2. Печенье, около 200 г переложите в блендер и перебейте в крошку.
3. Возьмите большое блюдо и из оставшегося начинайте формировать торт. Положите ложку крема, хорошо его распределите, сверху положите ряд печенья, смажьте их сгущенным молоком, снова кремом и так сделайте несколько слоев, пока не закончится печенье.
4. Верх и бока торта щедро смажьте кремом и присыпьте крошкой.
5. Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.
Он отлично сочетается с чаем, кофе.
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