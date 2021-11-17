Торт "Сметанник" без выпечки: рецептом вкусного десерта поделилась Ольга Матвей

Кто ж не любит вкусные сладости, особенно, если это торты, пирожные, конфеты. Среди таких любимый многими и торт "Сметанник". Готовится он очень просто, но не всегда получается удачным из-за неправильного приготовления, а также некачественных продуктов, особенно это касается сметаны.

Кулинар, фудблогер Ольга Матвей поделилась на своем YouTube-канале рецептом идеального "Сметанника", а также раскрыла секреты приготовления удачного десерта (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ингредиенты:

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Печенье двух видов, обычное и шоколадное – 1 кг

Сметана – 1 литр

Сгущенное молоко – 2 ст. л.

Сахарная пудра – 200 г

Загуститель для сметаны – 3 упаковки

Способ приготовления:

1. Сметану хорошо взбейте с сахарной пудрой, добавьте загуститель.

2. Печенье, около 200 г переложите в блендер и перебейте в крошку.

3. Возьмите большое блюдо и из оставшегося начинайте формировать торт. Положите ложку крема, хорошо его распределите, сверху положите ряд печенья, смажьте их сгущенным молоком, снова кремом и так сделайте несколько слоев, пока не закончится печенье.

4. Верх и бока торта щедро смажьте кремом и присыпьте крошкой.

5. Готовый торт отправьте в холодильник на несколько часов, чтобы он хорошо пропитался.

Он отлично сочетается с чаем, кофе.

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