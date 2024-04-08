Торт "Сметанник": как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве
Торт "Сметанник" известен всем с детства. Многие люди обожают этот десерт из-за его не слишком сладкого, но такого вкусного крема, а также легкой структуры коржей.
Фудблогер Анна Фил решила также приготовить "Сметанник". В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для него понадобятся, а также как можно красиво украсить торт.
Ингредиенты белого коржа
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 п
- Сметана – 100 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Мука – 100 гр
Ингредиенты для шоколадного коржа
- Яйца – 1 шт
- Сахар – 100 гр
- Ванильный сахар – 1 п
- Сметана – 100 гр
- Разрыхлитель – ½ ч.л.
- Мука – 100 гр
Ингредиенты для крема
- Сметана – 500 гр
- Сахарная пудра – 100 гр
- Ванильный аромат – 2-3 капли
Способ приготовления
1.Сначала готовим белый корж. К яйцу добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до образования пышной массы.
2. Добавляем сметану комнатной температуры. Взбиваем.
3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем на самой низкой скорости.
4. Выливаем тесто в форму застеленную пергаментом и разравниваем силиконовой лопаткой.
5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке в течение 30 минут.
6. Переходим к приготовлению шоколадного коржа. Повторяем все предыдущие действия, только добавляем к тесту какао.
7. Теперь готовим крем. К сметане добавляем сахарную пудру, ванильный аромат (или сахар) и взбиваем до образования густой пышной массы.
8. Смазываем коржи кремом, чередуя: белый корж – крем – шоколадный корж – крем – белый корж – крем – шоколадный корж.
9. Сверху и по бокам также смазываем торт кремом.
10. Ставим в холодильник на 6-8 часов, а еще лучше на ночь.
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