Торт "Сметанник": как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
303
Торт 'Сметанник': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

Торт "Сметанник" известен всем с детства. Многие люди обожают этот десерт из-за его не слишком сладкого, но такого вкусного крема, а также легкой структуры коржей.

Фудблогер Анна Фил решила также приготовить "Сметанник". В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для него понадобятся, а также как можно красиво украсить торт.

Торт ''Сметанник'': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

Ингредиенты белого коржа

  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар – 1 п
Видео дня
  • Сметана – 100 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Мука – 100 гр

Ингредиенты для шоколадного коржа

  • Яйца – 1 шт
  • Сахар – 100 гр
  • Ванильный сахар – 1 п
  • Сметана – 100 гр
  • Разрыхлитель – ½ ч.л.
  • Мука – 100 гр

Ингредиенты для крема

  • Сметана – 500 гр
  • Сахарная пудра – 100 гр
  • Ванильный аромат – 2-3 капли

Способ приготовления

1.Сначала готовим белый корж. К яйцу добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до образования пышной массы.

2. Добавляем сметану комнатной температуры. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем на самой низкой скорости.

Торт ''Сметанник'': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

4. Выливаем тесто в форму застеленную пергаментом и разравниваем силиконовой лопаткой.

Торт ''Сметанник'': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке в течение 30 минут.

6. Переходим к приготовлению шоколадного коржа. Повторяем все предыдущие действия, только добавляем к тесту какао.

7. Теперь готовим крем. К сметане добавляем сахарную пудру, ванильный аромат (или сахар) и взбиваем до образования густой пышной массы.

8. Смазываем коржи кремом, чередуя: белый корж – крем – шоколадный корж – крем – белый корж – крем – шоколадный корж.

Торт ''Сметанник'': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

9. Сверху и по бокам также смазываем торт кремом.

Торт ''Сметанник'': как приготовить десерт вкуснее, чем в детстве

10. Ставим в холодильник на 6-8 часов, а еще лучше на ночь.

На OBOZ.UA есть и другие рецепты тортов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты