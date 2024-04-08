Торт "Сметанник" известен всем с детства. Многие люди обожают этот десерт из-за его не слишком сладкого, но такого вкусного крема, а также легкой структуры коржей.

Фудблогер Анна Фил решила также приготовить "Сметанник". В Instagram она рассказала, какие ингредиенты для него понадобятся, а также как можно красиво украсить торт.

Ингредиенты белого коржа

Яйца – 1 шт

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 1 п

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Сметана – 100 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Мука – 100 гр

Ингредиенты для шоколадного коржа

Яйца – 1 шт

Сахар – 100 гр

Ванильный сахар – 1 п

Сметана – 100 гр

Разрыхлитель – ½ ч.л.

Мука – 100 гр

Ингредиенты для крема

Сметана – 500 гр

Сахарная пудра – 100 гр

Ванильный аромат – 2-3 капли

Способ приготовления

1.Сначала готовим белый корж. К яйцу добавляем сахар, ванильный сахар и взбиваем миксером до образования пышной массы.

2. Добавляем сметану комнатной температуры. Взбиваем.

3. Добавляем муку и разрыхлитель. Взбиваем на самой низкой скорости.

4. Выливаем тесто в форму застеленную пергаментом и разравниваем силиконовой лопаткой.

5. Выпекаем в предварительно разогретой до 180° духовке в течение 30 минут.

6. Переходим к приготовлению шоколадного коржа. Повторяем все предыдущие действия, только добавляем к тесту какао.

7. Теперь готовим крем. К сметане добавляем сахарную пудру, ванильный аромат (или сахар) и взбиваем до образования густой пышной массы.

8. Смазываем коржи кремом, чередуя: белый корж – крем – шоколадный корж – крем – белый корж – крем – шоколадный корж.

9. Сверху и по бокам также смазываем торт кремом.

10. Ставим в холодильник на 6-8 часов, а еще лучше на ночь.

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