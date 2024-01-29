Торт "Сумские каштаны", или, как его называют "Сумская паляница", является настоящей кулинарной жемчужиной северо-восточной Украины. Это традиционный десерт, который подают как к праздничному столу, так и чтобы порадовать близких.

Для "Сумских каштанов" не нужны дорогие ингредиенты или специальные умения. Следовательно, приготовить этот торт сможет кто-угодно, имея под рукой минимальный набор инструментов. Рецептом этого десерта в Instagram поделилась фудблогер с ником recepti_dariko.

Видео дня

Ингредиенты для теста на форму размером 22 см

Белки – 200 г (примерно 6 шт.)

Соль – щепотка

Сахар – 235 г

Ванильный сахар – 1 ч. л.

Очищенный жареный арахис – 150 г

Мука – 45 г

Ингредиенты для крема

Вареная сгущенка – 380 г

Сливочное масло 82% – 200 г

Ингредиенты для украшения торта

Шоколад 56% – 80 г

Сливочное масло – 20 г

Какао – 1-2 ч. л.

Способ приготовления

1. Арахис перебить в крошку с помощью блендера и смешать с мукой и сахаром.

2. К белкам добавить соль и взбивать в течение 1,5 мин., после чего добавить сахар и ванильный сахар. Продолжить взбивание до стойких пиков.

3. В белки в несколько приемов ввести сухую смесь, тщательно вымешивая лопаткой.

4. Сделать 2 коржа, выпекать одновременно на конвекции при температуре 150 градусов 2 часа.

5. Оставить готовые коржи отдыхать на ночь или на сутки.

6. Вырезать из коржей круги диаметром 22 см, а из остальных сделать крошку.

7. Для приготовления крема нужно взбить блендером все ингредиенты комнатной температуры.

8. Отложить 2 ст. л. крема и добавить к ним какао.

9. Еще 2 ст. л. крема отложить для украшения торта.

10. Тортовщицу смазываем кремом и выкладываем первый корж. Сверху выкладываем 2/3 от общего объема крема и накрываем вторым коржом.

11. Остатками крема закрываем бока торта.

12. Украшаем торт кремом, заранее отложенным, и растопленным шоколадом, смешанным с маслом.

Ранее OBOZ.UA также публиковал рецепты вкусных тортов: