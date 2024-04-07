Предлагаем вашему вниманию тортик выходного дня. Это вкусный десерт, который готовится на скорую руку из продуктов, которые всегда есть в холодильнике.

Рецептом этого простого, но столь вкусного десерта поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она тоже показала, как правильно собирать торт.

Ингредиенты для шифонового бисквита на форму 18 см

Желтки – 4 шт

Соль – щепотка

Белки – 4 шт

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Сахар – 120 гр

Ванильный сахар – 16 гр

Молоко – 40 мл

Масло растительное – 40 мл

Мука – 120 гр

Разрыхлитель – 5 гр

Ингредиенты для начинки

Ананас в сиропе – 250гр

Кукурузный крахмал – 30 гр

Желатин 3 гр

Куркума – мелочь

Ингредиенты для крема

Творог – 200 гр

Сливки 30% – 400 мл

Сахарная пудра – 100 гр

Способ приготовления бисквита

1.Отделяем желтки от белков.

2. В желтки добавляем щепотку соли. Перемешиваем.

3. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до образования пены.

4. Сахар соединяем с ванильным сахаром и постепенно всыпаем в белки, не переставая взбивать. Взбиваем на максимальной скорости до стойких пиков.

5. Добавляем растертые желтки. Скорость миксера убавляем до минимальной.

6. В масло добавляем молоко и 2-3 ст.л. яичной массы. Размешиваем и добавляем в общую массу. Взбиваем.

7. Постепенно добавляем муку + разрыхлитель, не прекращая взбивать.

8. Переливаем в форму (д.18см) застеленную пергаментом.

9. Форму несколько раз осторожно постучаться о стол.

10. Выпекаем при температуре 170° примерно 45-50 минут.

11. Готовый бисквит оставляем в духовке еще на 7-10 минут. Дверцы оставляем немного открытыми.

12. Бисквит переворачиваем на решетку, забираем форму и пергамент. Оставляем до полного охлаждения.

Способ приготовления начинки

1. Из консервированных ананасов в отдельный стакан сливаем сироп.

2. Пробиваем блендером, ставим на плиту и немного провариваем.

3. Крахмал перемешиваем с 20 мл сиропа и вливаем в ананасы. По желанию еще добавляем куркуму для создания красивого цвета.

4. Желатин перемешиваем с 20 мл сиропа и оставляем для набухания. После чего растапливаем в микроволновке, но следим, чтобы не закипел.

5. Выливаем желатин в ананасы. Перемешиваем, снимаем с плиты, охлаждаем.

Способ приготовления крема

1. Соединяем холодные сливки, кисломолочный творог и сахарную пудру. Взбиваем блендером.

2. Затем взбиваем миксером, пока крем не станет густым и стабильным.

3. Кисломолочный творог можно заменить крем-сыром. Также к крему можно добавить немного ванилина или ванильного сахара.

Как собрать торт

1.Для правильной сборки торта следует использовать кондитерское кольцо и ацетатную пленку.

2. Последовательность: бисквит – крем – ананасовая начинка – бисквит – крем – начинка – бисквит.

3. Дополнительно по желанию можно пропитывать бисквит соком из ананасов.

4. Ставим в холодильник на 6-8 часов или ночью.

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