Тортик выходного дня: вкусный десерт, порадующий во время отдыха
Предлагаем вашему вниманию тортик выходного дня. Это вкусный десерт, который готовится на скорую руку из продуктов, которые всегда есть в холодильнике.
Рецептом этого простого, но столь вкусного десерта поделилась фудблогер Анна Фил. В Instagram она тоже показала, как правильно собирать торт.
Ингредиенты для шифонового бисквита на форму 18 см
- Желтки – 4 шт
- Соль – щепотка
- Белки – 4 шт
- Сахар – 120 гр
- Ванильный сахар – 16 гр
- Молоко – 40 мл
- Масло растительное – 40 мл
- Мука – 120 гр
- Разрыхлитель – 5 гр
Ингредиенты для начинки
- Ананас в сиропе – 250гр
- Кукурузный крахмал – 30 гр
- Желатин 3 гр
- Куркума – мелочь
Ингредиенты для крема
- Творог – 200 гр
- Сливки 30% – 400 мл
- Сахарная пудра – 100 гр
Способ приготовления бисквита
1.Отделяем желтки от белков.
2. В желтки добавляем щепотку соли. Перемешиваем.
3. К белкам добавляем щепотку соли и взбиваем миксером до образования пены.
4. Сахар соединяем с ванильным сахаром и постепенно всыпаем в белки, не переставая взбивать. Взбиваем на максимальной скорости до стойких пиков.
5. Добавляем растертые желтки. Скорость миксера убавляем до минимальной.
6. В масло добавляем молоко и 2-3 ст.л. яичной массы. Размешиваем и добавляем в общую массу. Взбиваем.
7. Постепенно добавляем муку + разрыхлитель, не прекращая взбивать.
8. Переливаем в форму (д.18см) застеленную пергаментом.
9. Форму несколько раз осторожно постучаться о стол.
10. Выпекаем при температуре 170° примерно 45-50 минут.
11. Готовый бисквит оставляем в духовке еще на 7-10 минут. Дверцы оставляем немного открытыми.
12. Бисквит переворачиваем на решетку, забираем форму и пергамент. Оставляем до полного охлаждения.
Способ приготовления начинки
1. Из консервированных ананасов в отдельный стакан сливаем сироп.
2. Пробиваем блендером, ставим на плиту и немного провариваем.
3. Крахмал перемешиваем с 20 мл сиропа и вливаем в ананасы. По желанию еще добавляем куркуму для создания красивого цвета.
4. Желатин перемешиваем с 20 мл сиропа и оставляем для набухания. После чего растапливаем в микроволновке, но следим, чтобы не закипел.
5. Выливаем желатин в ананасы. Перемешиваем, снимаем с плиты, охлаждаем.
Способ приготовления крема
1. Соединяем холодные сливки, кисломолочный творог и сахарную пудру. Взбиваем блендером.
2. Затем взбиваем миксером, пока крем не станет густым и стабильным.
3. Кисломолочный творог можно заменить крем-сыром. Также к крему можно добавить немного ванилина или ванильного сахара.
Как собрать торт
1.Для правильной сборки торта следует использовать кондитерское кольцо и ацетатную пленку.
2. Последовательность: бисквит – крем – ананасовая начинка – бисквит – крем – начинка – бисквит.
3. Дополнительно по желанию можно пропитывать бисквит соком из ананасов.
4. Ставим в холодильник на 6-8 часов или ночью.
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