Тосканский суп– это традиционное блюдо итальянской кухни. Его особенность в том, что готовится он с добавлением фарша, часто блюдо дополняют фасолью, грибами и томатами. Готовится суп несложно и подойдет на обед для всей семьи.

Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом тосканского супа с фаршем.

Ингредиенты:

свино-говяжий фарш – 420-450 г

картофель – 380-400 г

лук – 120 г

чеснок – 2 зубчика

сливки 15% – 250 мл (если 20% – 200 мл)

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сливочное масло

паприка – 1 ч. л. с горкой

итальянские травы – 2-3 ч. л.

твердый сыр

вода – 2,5 л

соль, перец

Способ приготовления:

1. Для начала порезать картофель, положить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности.

2. Измельчить лук и чеснок, обжарить несколько минут на сливочном масле.

3. Добавить к овощам фарш, паприку, итальянские травы и молотый перец. Жарить фарш до готовности.

4. Когда картофель отварился, его нужно прямо в кастрюле измельчить погружным блендером. После этого добавить в кастрюлю фарш, сливки, соль, перец и травы. Довести до кипения, после этого убавить огонь и готовить еще 10 минут.

5. На этом этапе можно снимать суп с огня и подавать с сыром. Приятного аппетита!

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