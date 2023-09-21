Тосканский суп с фаршем: как приготовить сытное первое блюдо
Тосканский суп– это традиционное блюдо итальянской кухни. Его особенность в том, что готовится он с добавлением фарша, часто блюдо дополняют фасолью, грибами и томатами. Готовится суп несложно и подойдет на обед для всей семьи.
Фудблогер Яна с ником ya.na.cooking на своей странице в Instagram поделилась рецептом тосканского супа с фаршем.
Ингредиенты:
- свино-говяжий фарш – 420-450 г
- картофель – 380-400 г
- лук – 120 г
- чеснок – 2 зубчика
- сливки 15% – 250 мл (если 20% – 200 мл)
- сливочное масло
- паприка – 1 ч. л. с горкой
- итальянские травы – 2-3 ч. л.
- твердый сыр
- вода – 2,5 л
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Для начала порезать картофель, положить в кастрюлю, залить водой и отварить до готовности.
2. Измельчить лук и чеснок, обжарить несколько минут на сливочном масле.
3. Добавить к овощам фарш, паприку, итальянские травы и молотый перец. Жарить фарш до готовности.
4. Когда картофель отварился, его нужно прямо в кастрюле измельчить погружным блендером. После этого добавить в кастрюлю фарш, сливки, соль, перец и травы. Довести до кипения, после этого убавить огонь и готовить еще 10 минут.
5. На этом этапе можно снимать суп с огня и подавать с сыром. Приятного аппетита!
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