Тосты с печенью трески для праздничного стола: бюджетная закуска за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
309
Рецепт закуски

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и бюджетную закуску, выбирайте для этого рыбные консервы, крем-сыр, вареные яйца, крабовые палочки. А основой может быть тостовый хлеб, лаваш.

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Закуска из бюджетных продуктов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с печенью трески и вареными яйцами.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • печень трески
  • яйца вареные 
  • твердый сыр
  • майонез
  • соль
  • зеленый лук (или огурец свежий)

Способ приготовления:

1. Смешайте печень трески с тертыми вареными яйцами, тертым сыром, порезанным луком, майонезом и специями, перемешайте.

Приготовление закуски

2. Намажьте подсушенный тостовый хлеб намазкой и можно есть!

Готовое блюдо

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