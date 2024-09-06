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Тосты с печенью трески для праздничного стола: бюджетная закуска за 3 минуты
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и бюджетную закуску, выбирайте для этого рыбные консервы, крем-сыр, вареные яйца, крабовые палочки. А основой может быть тостовый хлеб, лаваш.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с печенью трески и вареными яйцами.
Ингредиенты:
- печень трески
- яйца вареные
- твердый сыр
- майонез
- соль
- зеленый лук (или огурец свежий)
Способ приготовления:
1. Смешайте печень трески с тертыми вареными яйцами, тертым сыром, порезанным луком, майонезом и специями, перемешайте.
2. Намажьте подсушенный тостовый хлеб намазкой и можно есть!
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