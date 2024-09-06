Если вы хотите очень быстро приготовить вкусную и бюджетную закуску, выбирайте для этого рыбные консервы, крем-сыр, вареные яйца, крабовые палочки. А основой может быть тостовый хлеб, лаваш.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных тостов с печенью трески и вареными яйцами.

Ингредиенты:

печень трески

яйца вареные

твердый сыр

майонез

соль

зеленый лук (или огурец свежий)

Способ приготовления:

1. Смешайте печень трески с тертыми вареными яйцами, тертым сыром, порезанным луком, майонезом и специями, перемешайте.

2. Намажьте подсушенный тостовый хлеб намазкой и можно есть!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: