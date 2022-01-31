Традиционный американский пирог Crezy Cake: как приготовить самый шоколадный десерт
Crezy Cake – традиционный американский десерт, который назвали "безумным" по нескольким причинам. Первая – готовится пирог максимально быстро. Вторая – в нем супер много шоколада. Третья – вкус сводит с ума каждого, кто попробует этот кулинарный шедевр. Выпечка идеально подходит для уютных семейных чаепитий в семейном кругу, а также в те моменты, когда безумно хочется сладкого.
Идея опубликована на странице gotyemo_sami в Instagram.
молоко – 250 мл
сахар – 160 г
какао – 80 г
мука – 160 г
разрыхлитель – 1 ст.л
подсолнечное масло – 0,5 стакана
яйца – 2 шт
сливочное масло
Способ приготовления:
1. Молоко, сахар и какао соединить с помощью миксера или венчика.
2. Разделить получившуюся смесь на 2 части.
3. В одну добавить яйца, муку, разрыхлитель, масло.
4. Все смешать миксером.
5. Форму смазать маслом.
6. Вылить тесто.
7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.
8. Готовность проверить зубочисткой.
9. Горячий пирог залить второй частью смеси прямо в форме.
10. Дать охладиться, нарезать на порционные кусочки.
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