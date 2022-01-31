Традиционный американский пирог Crezy Cake: как приготовить самый шоколадный десерт

Crezy Cake – традиционный американский десерт, который назвали "безумным" по нескольким причинам. Первая – готовится пирог максимально быстро. Вторая – в нем супер много шоколада. Третья – вкус сводит с ума каждого, кто попробует этот кулинарный шедевр. Выпечка идеально подходит для уютных семейных чаепитий в семейном кругу, а также в те моменты, когда безумно хочется сладкого.

Идея опубликована на странице gotyemo_sami в Instagram.

молоко – 250 мл

сахар – 160 г

какао – 80 г

мука – 160 г

разрыхлитель – 1 ст.л

подсолнечное масло – 0,5 стакана

яйца – 2 шт

сливочное масло

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Способ приготовления:

1. Молоко, сахар и какао соединить с помощью миксера или венчика.

2. Разделить получившуюся смесь на 2 части.

3. В одну добавить яйца, муку, разрыхлитель, масло.

4. Все смешать миксером.

5. Форму смазать маслом.

6. Вылить тесто.

7. Выпекать в разогретой до 180 градусов духовке 20-25 минут.

8. Готовность проверить зубочисткой.

9. Горячий пирог залить второй частью смеси прямо в форме.

10. Дать охладиться, нарезать на порционные кусочки.

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