Как приготовить традиционный английский завтрак: рецепт с видео

Английский завтрак считается одним из сытных в мире. И это неудивительно: традиционный утренний "набор" еды состоит из яиц, бекона, колбасок или кровянки, тушеной или консервированной фасоли и хлеба. В дополнение также идут грибы и помидоры.

Набор продуктов для завтрака зависит от региона, в котором он готовится. Редакция FoodOboz рассказывает усредненную версию английского завтрака, а также делится видео-рецептами от двух самых известных британских шеф-поваров – Джейми Оливера и Гордона Рамзи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

И да, если готовить все ингредиенты одновременно на двух-трех сковородках, то можно приготовить такой завтрак всего за 10 минут.

Для приготовления традиционного английского завтрака на одну порцию понадобится:

большой помидор – 1 шт.

шампиньоны – 5 шт.

колбаски – 2 шт.

бекон – 2 ломтика

яйца – 2 шт.

растительное масло

соль, перец – по вкусу

консервированная фасоль – 2 ст. л.

хлеб – для подачи

Как готовить:

Помидор нарезать толстыми кольцами, обпалить на сухой сковороде на большом огне. Шампиньоны разрезать на 2-4 части, обжарить в небольшом количестве растительного масла. Бекон зажарить до хруста, убрать со сковороды, вбить туда яйца, немного посолить и приготовить яичницу-глазунью. Если не любите жидкий желток, накройте сковороду крышкой, чтобы яйца немного запеклись. Выложить все ингредиенты на тарелку, добавить пару ложек консервированной фасоли. Подавать с хлебом, подсушенным в тостере или духовке.

"Голый повар" Джейми Оливер готовит все ингредиенты для английского завтрака на одной сковороде: так, по его словам, намного удобнее.

А вот "адский шеф" Гордон Рамзи использует в английском завтраке помимо обычных колбасок еще и кровяную колбасу.

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