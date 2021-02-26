Как приготовить традиционный английский завтрак: рецепт с видео

Английский завтрак считается одним из сытных в мире. И это неудивительно: традиционный утренний "набор" еды состоит из яиц, бекона, колбасок или кровянки, тушеной или консервированной фасоли и хлеба. В дополнение также идут грибы и помидоры.
Набор продуктов для завтрака зависит от региона, в котором он готовится. Редакция FoodOboz рассказывает усредненную версию английского завтрака, а также делится видео-рецептами от двух самых известных британских шеф-поваров – Джейми Оливера и Гордона Рамзи (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).
И да, если готовить все ингредиенты одновременно на двух-трех сковородках, то можно приготовить такой завтрак всего за 10 минут.
Для приготовления традиционного английского завтрака на одну порцию понадобится:
большой помидор – 1 шт.
шампиньоны – 5 шт.
колбаски – 2 шт.
бекон – 2 ломтика
яйца – 2 шт.
растительное масло
соль, перец – по вкусу
консервированная фасоль – 2 ст. л.
хлеб – для подачи
Как готовить:
Помидор нарезать толстыми кольцами, обпалить на сухой сковороде на большом огне.
Шампиньоны разрезать на 2-4 части, обжарить в небольшом количестве растительного масла.
Бекон зажарить до хруста, убрать со сковороды, вбить туда яйца, немного посолить и приготовить яичницу-глазунью. Если не любите жидкий желток, накройте сковороду крышкой, чтобы яйца немного запеклись.
Выложить все ингредиенты на тарелку, добавить пару ложек консервированной фасоли. Подавать с хлебом, подсушенным в тостере или духовке.
"Голый повар" Джейми Оливер готовит все ингредиенты для английского завтрака на одной сковороде: так, по его словам, намного удобнее.
А вот "адский шеф" Гордон Рамзи использует в английском завтраке помимо обычных колбасок еще и кровяную колбасу.
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