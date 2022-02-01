Традиционный немецкий суп 'Айнтопф': нужно есть именно зимой

"Айнтопф" – традиционный немецкий суп. Это сытное блюдо с большим количеством мяса, специй, а также полезных овощей. Это именно то, что прекрасно согреет в холодную морозную погоду и придаст организму питательных веществ. Одна тарелка такого супа заменяет прием и первого, и второго блюда, из-за своей многокомпонентности и довольно густой консистенции.

Идея опубликована на странице just_tasty_cooking в Instagram.

говядина – 400 г

охотничьи колбаски – 2-3 шт

шампиньоны – 200 г

цветная капуста – 100 г

брюссельская капуста – 100 г

красная чечевица – 1 стакан

картофель – 4-5 шт

лук – 2 шт

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морковь – 1 шт

чеснок – 3 зубца

лавровый лист – 1 шт

соль, перец

зелень

Способ приготовления:

1. Мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить в масле на сильном огне до образования румяной корочки.

2. Добавить лук и морковь и продолжить жарить еще 5-7 минут, после чего ввести нарезанные пластинками шампиньоны и тушить, помешивая, 5 минут.

3.Залить горячей водой, довести до кипения и варить на медленном огне 40-45 минут.

4. Когда говядина будет практически готова, добавить нарезанный средними кубиками картофель, кусочки охотничьих колбасок и чечевицу, варить 10 минут.

5. Добавить брюссельскую и цветную капусту, добавить лавровый лист, посолить, поперчить и варить 5-7 минут.

6. Готовый айнтопф заправить измельченным чесноком и измельченной зеленью, перемешать и дать настояться 15-20 минут.

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