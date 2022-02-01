Традиционный немецкий суп "Айнтопф": нужно есть именно зимой
"Айнтопф" – традиционный немецкий суп. Это сытное блюдо с большим количеством мяса, специй, а также полезных овощей. Это именно то, что прекрасно согреет в холодную морозную погоду и придаст организму питательных веществ. Одна тарелка такого супа заменяет прием и первого, и второго блюда, из-за своей многокомпонентности и довольно густой консистенции.
Идея опубликована на странице just_tasty_cooking в Instagram.
говядина – 400 г
охотничьи колбаски – 2-3 шт
шампиньоны – 200 г
цветная капуста – 100 г
брюссельская капуста – 100 г
красная чечевица – 1 стакан
картофель – 4-5 шт
лук – 2 шт
морковь – 1 шт
чеснок – 3 зубца
лавровый лист – 1 шт
соль, перец
зелень
Способ приготовления:
1. Мясо нарезать небольшими кусочками, обжарить в масле на сильном огне до образования румяной корочки.
2. Добавить лук и морковь и продолжить жарить еще 5-7 минут, после чего ввести нарезанные пластинками шампиньоны и тушить, помешивая, 5 минут.
3.Залить горячей водой, довести до кипения и варить на медленном огне 40-45 минут.
4. Когда говядина будет практически готова, добавить нарезанный средними кубиками картофель, кусочки охотничьих колбасок и чечевицу, варить 10 минут.
5. Добавить брюссельскую и цветную капусту, добавить лавровый лист, посолить, поперчить и варить 5-7 минут.
6. Готовый айнтопф заправить измельченным чесноком и измельченной зеленью, перемешать и дать настояться 15-20 минут.
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