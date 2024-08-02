Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

Эрика Ильина
FoodOboz
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Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

Швабский  пирог – это инересный вид выпечки, пришедший к нам с юга Германии. Он обладает необычным вкусом и точно понравится всем, кто его попробует.

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Как правильно приготовить швабский пирог, в Instagram показала фудблогер Юлия Сенич. Она также рассказала, что это блюдо больше всего смакует, если в качестве начинки использовать обычный лук.

Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

Ингредиенты для теста на форму 26 см

  • Масло – 100 гр
  • Мука – 200 гр
  • Яйцо – 1 шт
  • Ледяная вода – 1 ст.л.
  • Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки

  • Лук – 600 гр
  • Сливочное масло – 50 гр
  • Бекон, сало или ветчина – 200 гр
  • Яйца – 3 шт
  • Сметана – 300 гр
  • Соль
  • Перец
  • Мускатный орех

Способ приготовления

1.Холодное сливочное масло перетираем с мукой в крошку и добавляем яйцо. Всыпаем щепотку соли, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто.

Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 20-30мин.

3. Для начинки лук поджариваем до золотистой корочки на сливочном масле.

Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

4. Добавляем бекон, соль и перец.

5. Для заливки яйца смешиваем со сметаной и специями. Сочетаем охлажденную начинку с заливкой.

6. Тесто раскатываем в пласт средней толщины. Перекладываем в форму, смазанную маслом. Выкладываем начинку.

Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни

7. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 мин.

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