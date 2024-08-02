Швабский пирог – это инересный вид выпечки, пришедший к нам с юга Германии. Он обладает необычным вкусом и точно понравится всем, кто его попробует.

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Как правильно приготовить швабский пирог, в Instagram показала фудблогер Юлия Сенич. Она также рассказала, что это блюдо больше всего смакует, если в качестве начинки использовать обычный лук.

Ингредиенты для теста на форму 26 см

Масло – 100 гр

Мука – 200 гр

Яйцо – 1 шт

Ледяная вода – 1 ст.л.

Соль – ½ ч.л.

Ингредиенты для начинки

Лук – 600 гр

Сливочное масло – 50 гр

Бекон, сало или ветчина – 200 гр

Яйца – 3 шт

Сметана – 300 гр

Соль

Перец

Мускатный орех

Способ приготовления

1.Холодное сливочное масло перетираем с мукой в крошку и добавляем яйцо. Всыпаем щепотку соли, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто.

2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 20-30мин.

3. Для начинки лук поджариваем до золотистой корочки на сливочном масле.

4. Добавляем бекон, соль и перец.

5. Для заливки яйца смешиваем со сметаной и специями. Сочетаем охлажденную начинку с заливкой.

6. Тесто раскатываем в пласт средней толщины. Перекладываем в форму, смазанную маслом. Выкладываем начинку.

7. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 мин.

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