Традиционный швабский пирог с луком: непревзойденное блюдо немецкой кухни
Швабский пирог – это инересный вид выпечки, пришедший к нам с юга Германии. Он обладает необычным вкусом и точно понравится всем, кто его попробует.
Как правильно приготовить швабский пирог, в Instagram показала фудблогер Юлия Сенич. Она также рассказала, что это блюдо больше всего смакует, если в качестве начинки использовать обычный лук.
Ингредиенты для теста на форму 26 см
- Масло – 100 гр
- Мука – 200 гр
- Яйцо – 1 шт
- Ледяная вода – 1 ст.л.
- Соль – ½ ч.л.
Ингредиенты для начинки
- Лук – 600 гр
- Сливочное масло – 50 гр
- Бекон, сало или ветчина – 200 гр
- Яйца – 3 шт
- Сметана – 300 гр
- Соль
- Перец
- Мускатный орех
Способ приготовления
1.Холодное сливочное масло перетираем с мукой в крошку и добавляем яйцо. Всыпаем щепотку соли, вливаем ледяную воду и замешиваем тесто.
2. Обертываем тесто пищевой пленкой и оставляем в холодильнике на 20-30мин.
3. Для начинки лук поджариваем до золотистой корочки на сливочном масле.
4. Добавляем бекон, соль и перец.
5. Для заливки яйца смешиваем со сметаной и специями. Сочетаем охлажденную начинку с заливкой.
6. Тесто раскатываем в пласт средней толщины. Перекладываем в форму, смазанную маслом. Выкладываем начинку.
7. Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 40 мин.
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