Трендовый десерт тирамису без яиц и выпечки: рецепт на скорую руку для ленивых

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
1,1 т.
Трендовый десерт тирамису без яиц и выпечки: рецепт на скорую руку для ленивых

Вряд ли есть те, кто никогда не пробовал знаменитый тирамису – любимый многими десерт с горьким привкусом кофе и нежным сливочным кремом. Среди множества вариаций приготовления тирамису самым популярным остается, конечно же, классический рецепт. Правда, с ним нужно немного повозиться. Но существует рецепт и для ленивых, в котором не нужно использовать яйца и выполнять много разных махинаций.

Рецептом ленивого тирамису без яиц поделилась фудблогер marichka_cooking. Опубликовано в Instagram.

Тирамису без яиц

Ингредиенты:

  • сыр маскарпоне – 250 г

  • сливки 36% – 250 мл

  • печенье савоярди – 35 шт

  • черный кофе

  • сгущенное молоко

Способ приготовления:

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1. Взбить миксером сливки до загустения.

Крем для тирамису

2. Соединить их с маскарпоне и сгущенкой до консистенции крема.

3. Приготовить кофейную пропитку: кофе (1 ч. л.) залить кипятком (100 мл).

Пропитка для тирамису

4. Смочите печенье в кофе и выложите в форму, смазывая каждый слой кремом.

Формирование тирамису

5. Посыпать какао.

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