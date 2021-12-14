Трендовый десерт тирамису без яиц и выпечки: рецепт на скорую руку для ленивых
Вряд ли есть те, кто никогда не пробовал знаменитый тирамису – любимый многими десерт с горьким привкусом кофе и нежным сливочным кремом. Среди множества вариаций приготовления тирамису самым популярным остается, конечно же, классический рецепт. Правда, с ним нужно немного повозиться. Но существует рецепт и для ленивых, в котором не нужно использовать яйца и выполнять много разных махинаций.
Рецептом ленивого тирамису без яиц поделилась фудблогер marichka_cooking. Опубликовано в Instagram.
Ингредиенты:
сыр маскарпоне – 250 г
сливки 36% – 250 мл
печенье савоярди – 35 шт
черный кофе
сгущенное молоко
Способ приготовления:
1. Взбить миксером сливки до загустения.
2. Соединить их с маскарпоне и сгущенкой до консистенции крема.
3. Приготовить кофейную пропитку: кофе (1 ч. л.) залить кипятком (100 мл).
4. Смочите печенье в кофе и выложите в форму, смазывая каждый слой кремом.
5. Посыпать какао.
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