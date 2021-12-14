Трендовый десерт тирамису без яиц и выпечки: рецепт на скорую руку для ленивых

Вряд ли есть те, кто никогда не пробовал знаменитый тирамису – любимый многими десерт с горьким привкусом кофе и нежным сливочным кремом. Среди множества вариаций приготовления тирамису самым популярным остается, конечно же, классический рецепт. Правда, с ним нужно немного повозиться. Но существует рецепт и для ленивых, в котором не нужно использовать яйца и выполнять много разных махинаций.

Рецептом ленивого тирамису без яиц поделилась фудблогер marichka_cooking. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

сыр маскарпоне – 250 г

сливки 36% – 250 мл

печенье савоярди – 35 шт

черный кофе

сгущенное молоко

Способ приготовления:

Видео дня

1. Взбить миксером сливки до загустения.

2. Соединить их с маскарпоне и сгущенкой до консистенции крема.

3. Приготовить кофейную пропитку: кофе (1 ч. л.) залить кипятком (100 мл).

4. Смочите печенье в кофе и выложите в форму, смазывая каждый слой кремом.

5. Посыпать какао.

Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с: