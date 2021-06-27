Какие продукты опасны для организма летом и как их заменить: рассказывает нутрициолог

Жаркая погода летом в городе – настоящее испытания для многих людей. Чтобы было проще перенести жару организму, следует в этот период пересмотреть свой рацион питания.

Большинство знают, что при высокой температуре на улице организм тратит очень много энергии для охлаждения. Чтобы не усугубить ситуацию и не перегрузить организм в целом, нужно в первую очередь скорректировать свой рацион – питаться не только дробно, но и легко.

О том, что лучше всего употреблять из продуктов питания летом, рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL нутрициолог София Рожко. Эксперт также призналась, от какой пищи следует отказаться в жару, и какие ошибки чаще всего в питании делают украинцы. Кроме того, специалист разобрала вопрос о том, как же отличить вредную пищу от полезной.

Полезные и неполезные продукты летом

По словам Софии, летом следует обратить внимание на продукты, которые богаты антиоксидантами. Так, в сезон свежих фруктов и овощей, необходимо добавить в свой рацион зелень и темные ягоды.

"Из тех продуктов, которые в другие сезоны являются не такими свежими, я могу выделить зелень и темные ягоды (в них содержится много антиоксидантов). Употреблять их можно в виде салатов, перекусов, смузи, а перебитые ягоды можно добавлять в творог или йогурт", – заявила нутрициолог.

В рацион летом нужно добавить продукты, богаты антиоксидантами. Источник: Shutterstock

Если говорить про неполезные продукты, то в летний период специалист рекомендует не употреблять избыточное количество сладкого. Так, к примеру, стоит отказаться от большого количества сладких напитков. Даже в холодный кофе очень часто добавляют какой-то подсластитель. В список запрещенных продуктов также вошли: популярный эспрессо-тоник, квас, холодные соки, лимонады.

Список опасных продуктов летом

Как утверждает нутрициолог, летом прежде всего, опасны те продукты, которые продаются на улице, например – овощи и фрукты на раскладках возле дороги/трассы.

"Особенно такие овощи и фрукты, как клубника, помидоры, арбуз, способны накапливать в себе много веществ, которые загрязняют окружающую среду. Поэтому нужно стараться покупать их в закрытых павильонах и не рядом с автотрассами", – сообщила специалист.

Не следует покупать овощи и фрукты на раскладках возле дороги/трассы. Источник: Shutterstock

Также, нужно быть очень аккуратными с сырыми продуктами: карпаччо, тартар, суши, любые блюда, где есть сырая рыба или мясо. Важно выбирать заведения, которым вы точно доверяете в вопросе температурного режима хранения таких продуктов.

Кроме того, в список опасных продуктов можно добавить кисломолочные продукты, то есть те, которые могут быстро испортиться.

Сладости на пляже, креветки, рапаны и т.д. покупать не стоит, поскольку к их свежести и хранению, также, возникает много вопросов.

Следует отказаться летом на пляже от креветок, рапанов, сладостей и т.д, поскольку к их свежести и хранению, также, возникает много вопросов. Источник: Shutterstock

Ошибки украинцев в питании

Так, по словам Софии, не зависимо от сезона, чаще всего украинцы сталкиваются с проблемами понимания термина "правильное питание". Также, есть и те, кто часто употребляет сладкое (как явное, так и скрытое) и те, у которых преобладает большое количество мучных продуктов в рационе.

"Идеальная тарелка правильного питания выглядит так: клетчатка + гарнир + белок + растительные жиры.

Клетчатка содержится в овощах, фруктах и ягодах. Гарнир – это каша, рис, паста из твердых сортов пшеницы, хлеб (цельнозерновой или из злаков). Белок – мясо, рыба, сыр, яйца, кисломолочные продукты. Дополняем это все растительными жирами – например, оливковым маслом", – прокомментировала эксперт.

Чаще всего украинцы сталкиваются с такими проблемами в питании: неправильное понимания самого термина "правильное питание", большое количество употребление сладкого и мучного. Источник: Shutterstock

Как утверждает нутрициолог, разобраться, где еда полезная, а где вредная, помогут всего лишь четыре пункта:

первое на что нужно ориентироваться – достаточно ли содержит в себе это блюдо или продукт клетчатки. Например, что делает лаваш менее полезным чем кашу? Правильно – отсутствие клетчатки.

Второе – это жирность продукта или количество жира, в котором он был приготовлен. Например, свинина будет хуже чем курица, а запеченное мясо будет лучше чем жареное на сковороде в масле.

Третье – это количество сахара, особенно, добавленного, который используется в консервантах и усилителях вкуса. Речь, в том числе, и о соусах.

Четвертое – это суммарная калорийность продукта или блюда.

Нутрициолог рассказала, как отличить полезную еду от неполезной. Источник: Shutterstock

Популярные мифы о питании:

1. Жарить на оливковом масле – полезно. Это масло богато полиненасыщенными жирными кислотами – Омега-3 и Омега-6. Но эти кислоты разрушаются под воздействием температуры. Поэтому нерафинированное оливковое масло или extra virgin идеально подходит для заправки салата, но абсолютно не подходит для запекания или жарки, так как полностью теряет все свои полезные свойства при нагревании.

2. Супы – неотъемлемая часть правильного питания. Когда суп варится на мясе (а зачастую так и есть), в процессе приготовления, выделяется много насыщенных и вредных жиров. Также, в таком супе обязательно присутствует картофель. А при сильном разваривании картошки, часть крахмала в ее составе превращается в сахар. Когда мы говорим о супах, которые полезны, это – овощные. То есть супы, которые состоят из воды и овощей. Однако, если за 30 минут до приема пищи вы пили воду, а потом съели салат из свежих или тушеных овощей – считайте, это тот же суп.

3. Смузи и фреши – это очень полезно. Витаминный состав продукта напрямую зависит от сохранения его

целостности. Многие убеждены, что свежие соки – это полезно. Однако, когда мы выжимаем фрукт или овощ, мы отбрасываем жмых, в котором как раз содержится вся клетчатка. Таким образом, мы ее не получаем. Без клетчатки сахар из фруктов всасывается быстро, повышая уровень сахара в крови, и вдобавок к этому мы не ощущаем сытость.

Клетчатка из фруктов и овощей играет большую роль в питании. Источник: Shutterstock

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