Эксперты рассказали, можно ли верить информации на этикетках в супермаркетах

Качество продукции в супермаркетах – извечный вопрос, волнующий украинцев. Ведь среди огромного количества предложений сложно выбрать действительно хороший продукт.

Ранее мы рассказывали, что входит в состав искусственной икры. Оказалось, её могут производить на основе рыбьего или растительного жира с добавлением красителя.

Но может ли производитель умолчать о такой "замене" или должен рассказывать всю правду полностью? Ответы на эти вопросы читайте далее в материале OBOZREVATEL.

Связь с потребителем

Как рассказали сотрудники мясокомбината "Юбилейный", чтобы выбрать в магазине качественный товар, нужно изучить маркировку. Ведь это главный способ общения между производителем и покупателем.

"Маркировка — это слова, описание, изображения и символы, касающиеся продукта. Они размещаются на упаковке или этикетке. Если же упаковки нет, информация указывается в документе, который сопровождает продукт", — объясняет Максим Рябовол, главный технолог Мясокомбината "Юбилейный".

На маркировке может быть как обязательная, так и необязательная информация. Что именно входит в этот список, контролирует ЗУ "Про информацию для потребителей относительно пищевых продуктов".

О чем должен говорить производитель

Есть ряд требований к производителям о предоставлении информации. Во-первых, шрифт. Он должен быть определенного размера, чтобы прочитать его мог каждый.

"С каждым годом требования к маркировкам ужесточаются, подстраиваясь под потребителя. Сейчас минимальный допустимый размер шрифта – 1,2 мм. Но еще два года назад это было всего 0,8 мм", – уточняет Максим Рябовол.

Информация на маркировке строго регламентирована. Перед составом пишется, согласно какому документу произведен продукт: ДСТУ или ТУ. Сам состав должен быть полным и содержать все важные моменты.

"В состав вносятся все ингредиенты. Располагаются они от большего процентного содержания в продукте к меньшему: на первом месте идёт основной ингредиент, на втором – второй по значимости, и так далее. Например, мясное сырье стоит на первом месте. Это значит, мясо – основной ингредиент", – говорит главный технолог.

Производители должны уточнять процентную часть основного ингредиента в конечном продукте. Часть остальных составляющих прописывать не нужно.

Очень важно читать состав людям, которые страдают аллергией, ведь по маркировке можно понять, подходит вам этот продукт или нет.

"В составе отдельно указываются аллергены и их вид: лактоза, арахис и тому подобное. Эту информацию нужно выделять жирным шрифтом или подчеркиванием", – добавляет Максим Рябовол.

Срок годности – важные данные для потребителя. Мы всегда можем посмотреть конечную дату потребления продукта, но время изготовления часто остается тайной. Почему же так?

Конечная дата потребления пишется на этикетке. А вот дату производства закон не обязывает указывать. Указывать эту информацию или нет – выбор компании. В продукции ТМ "Юбилейный Премиум" дата производства всегда указывается и совпадает с номером партии. Найти информацию можно на клипсе либо этикетке.

Найти производителя должно быть легко. По закону, компания указывает свой адрес в полном объеме.

"Данные о местонахождении производства и главного офиса производителя нужно указывать в полном объеме. Если продукт импортный, то пишется страна происхождения и данные импортера", – отмечает Максим Рябовол.

О чем можно умолчать

Есть вещи, которые производитель может не указывать. Это касается даты изготовления, некоторых составляющих и калорийности для некоторых продуктов.

"Дата производства указывается по желанию. Также можно не указывать калорийность отдельных продуктов: фруктов, овощей, специй, чая и тому подобных. И не писать некоторые ингредиенты, если их часть меньше 2% в составе от всего продукта и они не обязательны по закону", – отмечает технолог.

Что будет с нарушителями

Госпотребслужба внимательно следит за производителями. Для предпринимателей прописаны штрафные санкции, которые коснутся их в случае нарушения законодательства.

"За недостоверную информацию производители заплатят штраф от 10 до 30 минимальных заработных плат. Размер штрафа зависит от масштабов нарушения и формы собственности производителя", – отмечает Максим Рябовол.

Если же у потребителя есть сомнения по поводу продукта, он всегда может обратиться в Госпотребслужбу и провести анализ любого продукта.

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