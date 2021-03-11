Мозговая поделилась рецептом семейной грибной юшки

Продюсер Елена Мозговая рассказала, как в ее семье готовят грибной суп. Способ приготовления передается из поколения в поколение.

На своей странице в Facebook она перечислила все ингредиенты, которые сделают бульон наваристым и ароматным. В свой суп, который Мозговая научилась варить еще в детстве, она добавляет овощи с выраженными вкусовыми свойствами: петрушку, корешки сельдерея, пастернак и лук. Густоту супа можно регулировать не мукой, а соотношением продуктов и воды.

"Картофель… сложная тема. Конечно, я люблю картошку, но почти не ем, все мы не худышки в нашей семье и мы должны контролировать количество углеводов. Поэтому вместо картофеля я добавляю цветную капусту! И даже делаю из нее пюре и получается оно не хуже картофельного", – поделилась женщина.

Мозговая раскрыла карты приготовления блюда. Грибы нужно залить кипятком и оставить их на несколько минут. Лук и корень сельдерея порезать кубиками. В глубокой сковороде с небольшим количеством растительного масла протушить овощи.

Затем нужно вынуть из воды грибы и порезать в зависимости от предпочтений. Жидкость из-под них процедить и вылить к луку и сельдерею. Мозговая отмечает, что в процессе готовки нужно долить немного воды. Когда суп закипит, можно добавлять грибы, картофель или цветную капусту. После чего суп накрыть крышкой и довести до готовности.

Соль, перец, лавровый лист и куркуму необходимо класть по вкусу. Готовое блюдо Мозговая украшает порезанными листьями петрушки.

Скриншот. Источник: Facebook: Алена Мозговая

Грибная юшка Мозговой. Источник: Facebook: Алена Мозговая

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