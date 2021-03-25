Как приготовить печенье "Драконьи яйца" из "Игры престолов": рецепт

"Яйца драконов" из сериала "Игры престолов" можно сделать в виде орехово-шоколадного печенья.
Рецептом оригинального угощения поделилась пользовательница социальной сети Pinterest Фелисия Варго. Она рассказала, как за час сделать овсяное печенье с арахисом и шоколадом, которое будет напоминать про любимый многими сериал.
Для этого понадобятся следующие ингредиенты:
120 г сливочного масла;
130 мл молока;
40 г какао-порошка;
230 г арахисового масла;
Стакан овса;
1 чайная ложка ванильного сахара;
3 стакана сахарной пудры;
Половина стакана нарезанного миндаля пластинками.
Приготовление:
1. В сотейнике смешайте сливочное масло, молоко и какао, поставьте массу на средний огонь и доведите до кипения.
2. После этого вмешайте туда овсяные хлопья и арахисовое масло.
3. Высыпьте половину сахарной пудры в сотейник и перемешайте. Смесь должна выйти достаточно густой, но не липкой. Если она не такая, то добавьте еще сахара.
4. Отщипните от теста кусок размером со столовую ложку и скатайте из него яйцо, и проделайте это со всей массой.
5. Вдавите пластинки миндаля в каждое "яйцо", чтобы оно было похожим на чешуйки.
6. Дайте печенью окончательно остыть и подсохнуть. Его выпекать не нужно.
Как писал OBOZREVATEL, чтобы приготовить лукум в домашних условиях, не нужно много сил, времени или каких-либо дорогих продуктов.
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