Что нельзя пить в жару, а какие напитки самые полезные: ответ терапевт-диетолога

Духота, изнуряющая жара и раскаленный солнцем тротуар летом доставляет дискомфорт в привычной жизни для каждого жителя мегаполиса. В такой период времени хорошо помогают восстановиться охлаждающие напитки.

Поскольку жаркая погода в городе плохо влияет на организм в целом – происходит быстрое утомление, специалисты рекомендуют обратить внимание на определенные напитки, которые помогут легко перенести знойную погоду летом.

О том, чем лучше утолять жажду летом и от каких напитков лучше отказаться в этот период рассказала в эксклюзивном материале для OBOZREVATEL врач-терапевт и диетолог Ольга Безугла. Эксперт также поведала, можно ли пить кофе летом и чай, а также поделилась несколькими рецептами сезонных напитков.

Так, по словам Ольги, летом необходимо пить очень много воды, поскольку у каждого третьего пациента наблюдаются признаки обезвоживания: клинически выраженные симптомы (жажда, отсутствие аппетита, учащение сердцебиение, сухость кожи и слизистых, слабость, сонливость, может быть отмечено потемнение мочи и т. д).

"Если вы заметили у себя эти симптомы, тогда вам нужно взять за привычку постоянно пить воду. Ведь согласно научным данным даже легкое обезвоживание способно снизить работоспособность, внимание, концентрацию, скорость реакции и даже кратковременную память", – сообщила терапевт-диетолог.

Летом у каждого третьего пациента наблюдаются признаки обезвоживания: клинически выраженные симптомы. Источник: Shutterstock

Лучшие напитки летом в жару

Как утверждает специалист, в качестве напитка летом подойдет обычная вода – по всем потребностям она способна идеально утолить жажду.

Можно использовать и газированную воду, если хочется добавить разнообразия вкуса.

Летом также хорошо употреблять ароматизированную воду с добавлением фруктов, ягод или трав для придания вкуса.

Прекрасно тонизирует летом холодный чай – зеленый, каркаде, травяной чай без сахара и молока.

"В целом рекомендовано максимально ограничить потребление "жидких калорий" в виде соков, смузи, газировок, чая или кофе с сахаром и сливками. В жидком виде калории хуже действуют на организм и нам трудно за ними проследить. Такие напитки добавляют лишние калории в течении дня и они хуже утоляют жажду, а порой действуют наоборот, стимулируя желание снова их пить", – призналась диетолог-терапевт.

Летом можно употреблять обычную и ароматизированную воду с добавление фруктов, ягод или трав, а также холодный чай. Источник: Shutterstock

Какой чай пить летом: советы от специалиста

В летнюю пору Ольга рекомендует пить зеленый чай, с добавленным льдом, поскольку он содержит больше количество катехинов – один из сильнейших антиоксидантов, с помощью которого мы получаем дополнительную пользу для нашего организма. Однако не стоит покупать чай с ароматизаторами, лучше добавить в него натуральные фрукты или ягоды для придания вкуса. Лучше всего летом употреблять травяные чаи, в них меньше кофеина, к тому же они имеют терапевтический эффект.

Можно ли пить кофе летом?

По словам диетолога-терапевта, важно учитывать, что чрезмерное употребление кофеина будет стимулировать чувство жажды.

"Если мы говорим о допустимом количестве кофеина в рационе, то это не более 3 чашек в день. Также я бы рекомендовала употреблять этот напиток в первой половине дня. Помимо этого кофе должно быть без добавленного сахара, сиропов и молока", – сообщила эксперт.

Кофе летом можно пить не более 3 чашек в день. Источник: Shutterstock

Можно ли использовать смузи в качестве напитка летом?

Летом Ольга поддерживает концепцию наличия цельных продуктов в рационе, с достаточным количеством клетчатки, например, целое яблоко, грушу, сливу. Смузи – это все же еда, а не вода. Если смузи сделан из сладких фруктов, то он жажду не восполнит, а наоборот усилит эффект.

Летом лучше делать овощные смузи, в таком случае вы получите больше антиоксидантов, витаминов и микроэлементов и меньше фруктозы.

Сколько нужно выпивать воды летом: диетолог назвала норму

Как утверждает специалист, количество выпитой воды напрямую зависит от ряда факторов:

места проживания (в жарких странах, в горной местности потребность в жидкости выше);

температуры и времени года;

если вы больше времени проводите в течении дня на жаре – то быстрее чувствуете жажду;

следует обратить внимание на уровень активности (физически активные люди имеют более высокую потребность в жидкости чем "офисные сотрудники");

зависит от вашего питания (если в рационе присутствует много кофеина – жажда будет еще больше, или в рационе больше соленых, острых, сладких продуктов – также потребуется намного больше воды в течение дня).

"По рекомендациям ВОЗ человеку необходимо употреблять чистую воду в день из расчета 30 мл на кг массы тела. Но, это усредненная рекомендация, ведь на самом деле наша потребность в гидратации индивидуальная. Важно одно – пить нужно всем, а простую чистую воду сделать любимым напитком и пить по чувству жажды", – подытожил эксперт.

По рекомендациям ВОЗ человеку необходимо употреблять чистую воду в день из расчета 30 мл на кг массы тела. Источник: Shutterstock

Рецепты лучших летних напитков от диетолога-терапевта

Ароматизированная вода. Следует взять чистуюхолодную воду, добавить ароматизатор любой по вашему вкусу: ягоды/ фрукты/ свежая мята/ лайм/ грейпфрут/ лимон/ огурцы, нарезайте ломтиками. В конце добавьте лед и дайте настояться напитку несколько минут.

Охлаждающий чай с имбирем, лимоном и мятой. Кладем в емкость для заваривания пакетики с чаем (можно взять зеленый или черный чай), мяту, имбирь и лимонную цедру. Заливаем все кипятком 1,5 литра и даем настаивать, пока чай немного остынет. Добавляем сахар по вкусу, вливаем лимонный сок и остужаем до комнатной температуры. В конце подаем в стаканах со льдом и ломтиками лимона.

Комбуча – можно приготовить самому с чайного гриба или же купить готовый ферментированный напиток без сахара в магазине.

Лучший напиток летом – ароматизированная вода с фруктами, ягодами и травами. Источник: Shutterstock

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