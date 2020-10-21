Украинские суперфуды на осень: что обязательно нужно включить в рацион

В осенний период телу, как никогда, нужна подпитка в виде витаминов и микроэлементов, которые должны подготовить его к холодам. Поэтому эксперт по правильному питанию Наталья Мичковская советует включить в свой рацион суперфуды.

Подробно о том, чем именно питаться этой осенью, специалист поделилась на личной странице в Instagram. Мичковская рассказала об украинских аналогах продуктов под термином "суперфуд", который стал уже мировым трендом.

По словам эксперта, осенью следует включить в свой рацион продукты с высоким содержанием витаминов А и С. Ведь они необходимы для нормальной работы иммунной системы. Продукты с содержанием витамина А – тыква, петрушка, перец, желток, печень трески.

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Продукты с содержанием витамина С – брокколи, цветная и брюссельская капуста, свекла. Кроме того, Мичковская советует делать осенью напитки из шиповника и калины.

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Чай из шиповника golos.ua

Также эксперт отметила, что украинским аналогом суперфодов являются и продукты богатые цинком – фасоль, семена тыквы, орехи.

"Также не забудьте добавить в свой осенний рацион пребиотики – чеснок и квашеную капусту", – подытожила Мичковская.

diet-health.info

Суперфуд – условное обозначение натуральных продукты растительного происхождения с большим запасом витаминов, минералов и антиоксидантов. Их список очень широкий и периодически пополняется новыми наименованиями. Мировыми фаворитами являются ягоды годжи и асаи, сырые кофейные и какао-бобы, семена чиа и киноа.

Instagram Натальи Мичковской

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