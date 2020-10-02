Выразительный дизайн: эксперты рассказали, как упаковка влияет на потребителя

Крупные производители идут в ногу со временем и задают новые тренды в своих сферах. Так, мясокомбинат "Юбилейный" решил полностью обновить дизайн продукции и логотип бренда.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что Википедия впервые за 10 лет получит новый дизайн. Основная цель такого обновления мировой интернет-энциклопедии – сделать интерфейс проще и удобнее для пользователя. А какая же цель изменений дизайна украинскими брендами? Рассмотрим пример мясокомбината "Юбилейный".

Большая часть изменений – это упрощение уже существующего стиля и движение в сторону минимализма.

"Мы решили уйти от громоздких логотипов и показать простоту, лаконичность и надежность нашей компании с помощью нового дизайна", — отмечает Елена Юшкевич, директор по маркетингу МК "Юбилейный".

Упаковка и этикетка – главные коммуникационные элементы, которые создают связь между потребителем и брендом. Покупатель руководствуется огромным количеством факторов, выбирая продукцию. Поэтому мозг, принимая решение, ориентируется на простые для восприятия сигналы: название, логотип, цвет и эмоции, которые влияют на эти факторы.

Как же именно дизайн влияет на потребителя?

В среднем человек решает, купить или не купить продукт, в течение семи секунд. За это время производитель должен привлечь внимание покупателя, заинтересовать его и продать товар.

Сначала потребители обращают внимание на упаковку – "лицо" бренда. Люди подсознательно ищут упаковки, симпатичные им визуально. Ведь приятный глазу внешний вид косвенно говорит о том, что содержимое этой упаковки порадует, а не разочарует.

"По этой причине мы ищем в магазинах сочетания цветов, которые кажутся нам красивыми. Если упаковка будет невзрачной или несочетаемой, покупатель вряд ли обратит на неё внимание, какой бы качественный продукт за ней не скрывался", — отмечает Елена Юшкевич.

Важна во внешнем виде продукта простая визуальная запоминаемость. Ведь привыкнув к товару, покупатель больше не вчитывается в название на этикетке, а находит необходимый ему продукт визуально. Этим иногда пользуются новые или малоизвестные компании, пытаясь создать стиль, максимально напоминающий известного производителя, чтобы покупатель случайно купил их товар.

"Дизайн может быть очень выразительным, но сложным для восприятия. Из-за этого потребитель либо его не запомнит, либо, что еще хуже, испытает негативные эмоции. Хороший дизайнер должен сделать интересный внешний вид, который запомнится каждому потребителю. Главное – обязательно учитывать специфику продукта, с которым работаешь", –добавляет директор по маркетингу.

В дизайне бренда также важна типографика – шрифты, которые компания использует для печати. Шрифт должен быть простым, понятным и разборчивым, чтобы упростить потребителю ознакомление с информацией о продукте.

"Если мы говорим о шрифтах, которыми написан состав, то они должны быть максимально простыми, легкими к чтению и восприятию. Ведь никто не будет стоять 15 минут, пытаясь разобрать состав продукта. Потребитель должен быстро и легко получить всю информацию о продукте", — говорит Елена Юшкевич.

Фирменные цвета производителя играют большую роль для потребителей. А правильно подобранное сочетание цветов помогает удачно выделиться на фоне остальных компаний.

"Фирменные цвета должны сочетаться между собой и создавать единую цельную картину, которая доносит определенный посыл аудитории. Например, фирменные цвета "Юбилейного" — белый, синий и красный. Белый символизирует открытость и прозрачность компании, синий – стабильность и профессионализм, а красный – современность и развитие", — отмечает Елена Юшкевич.

Осознанное потребление

Сегодня всё больше покупателей приходят к осознанному потреблению. Особенно это касается продуктов питания. Люди фильтруют увиденную рекламу и больше полагаются на собственный опыт или на опыт знакомых и близких.

"Это одна из причин, почему мы не идём в массовую рекламу. Ведь основная задача не привлекать зрительное внимание, а больше держать на уровне производственную часть. Ведь продукт должен понравиться, чтобы за ним пришли еще раз и посоветовали близким",—отмечает Елена Юшкевич.

Подход к производству мясокомбината "Юбилейный" остается неизменным – "Создано по правилам". А вот обновленный дизайн продукции мясокомбината "Юбилейный" уже совсем скоро вы увидите на полках местных супермаркетов и в сети магазинов "Юбилейный".