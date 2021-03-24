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Запеченный картофель с грибами и травами: как его правильно приготовить

4.4т
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К запеченному картофелю добавляют лук, грибы, специи, растительное масло.

Это блюдо в духовке делается без лишних усилий, а результат всегда порадует. Портал Weightwatchers.com опубликовал рецепт для приготовления корнеплодов в домашних условиях. Заметим, что картофель – весьма полезный овощ, содержащий в себе калий, фосфор, цинк и пищевые волокна. И это подкрепляется пользой витаминов из свежей зелени. Итак, чтобы повторить рецепт, нам понадобится:

  • 350 г. порезанного дольками картофеля;

  • 300 г. порезанных шампиньонов;

  • 120 г. крымского лука;

  • 1 ст. л. оливкового масла;

  • Щепотка соли и перца;

  • Розмарин/зеленый лук/петрушка – по вкусу.

Как приготовить запеченный картофель.
Как приготовить запеченный картофель. Источник: unsplash.com

Приготовление:

1. Разогрейте духовку до 220 градусов по Цельсию. Застелите противень пергаментом, а тем временем смешайте лук, картофель, грибы в миске, сбрызните его растительным маслом и добавьте травы.

2. Положите смесь на противень и разровняйте, при надобности еще раз добавьте масло и специи.

3. Запекайте картошку 30-35 минут. Готовность блюда можно узнать по румяной золотистой корочке корнеплода.

Ранее OBOZREVATEL делился способом приготовления заварного крема за 10 минут, который является универсальной начинкой для выпечки и кондитерских изделий.

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Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Темы
Кулинарные советы Рецепты
Место
Украина
Тег
еда
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