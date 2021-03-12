Тренер Анита Луценко и кулинар Катерина Андреева выпустили книгу полезных рецептов

Известный украинский тренер Анита Луценко и профессиональный кулинар Катерина Андреева выпустили книгу из 125 рецептов "Сделаем это по-быстрому!".

Об этом пишет "Viva!". Презентация книги состоялась в студии "Vlasna кухня". Как рассказала Андреева, в книге есть список продуктов, которые всегда должны быть в холодильнике на любой случай – для вкусного завтрака для семьи или ужина для внезапных гостей.

В книгу вошли 125 рецептов, которые, как уверяют ее авторы, существенно облегчат жизнь каждой современной женщине.

Презентация книги "Сделай это по-быстрому!"

Как рассказала Луценко, которая является не только спортивным тренером, но и много лет активно изучает здоровое питание, блюда, приготовленные по рецептам из книги, позволяют почувствовать новый вкус и уйти от накатанной программы в приемах пищи.

Особое внимание авторы уделили различным соусам. На презентации книги вместе со СМИ они показали, как в домашних условиях приготовить вкусный песто.

Анита Луценко на презентации книги

Как уверяет Луценко, максимальное количество времени, которое понадобится на подготовку одного блюда из книги рецептов – от 3-х до 25 минут. Процесс, по ее словам, легкий и быстрый. Редакторы изданий под профессиональным руководством Аниты и Катерины успели приготовить не только соус песто, но и гуакамоле, фоккачу и соленые сырники.

"Сырники можно поставить в заморозку, достать на следующее утро и наслаждаться тем временем, которое у тебя освободилось. Наши рецепты очень простые и блюда, приготовленные по ним, всегда получаются. Это проверено нами! Мы готовили все сами, что-то добавляли, что-то меняли. На финальной стадии раздали рецепты своим подругам и попросили прислать отзывы. Их мужья говорили нам спасибо", – рассказала во время презентации Луценко.

Презентация книги "Сделай это по-быстрому!"

Авторы книги рецептов уверены, что еда это не только вкус и здоровье, но и эмоции. По их словам, "Сделаем это по-быстрому!" разрушает устоявшиеся стереотипы о напряге от готовки.

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