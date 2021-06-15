Три лучших пасты за 15 минут

Паста – вкусное и сытное блюдо, которое можно есть как на обед, так и на ужин. Существует масса вариаций этого блюда, ведь к нему подходят, практически все, продукты.
Редакция FoodOboz подготовила для вас три вкусных рецепта пасты, которая готовится всего за 15 минут.
1. Паста с креветками и пармезаном
Ингредиенты:
Спагетти – 250
Соль – по вкусу
Для соуса:
Сливки – 250 мл
Креветки – 200 г
Чеснок – 2-3 зуб.
Сливочное масло – 30 г
Петрушка – 1 пучок
Пармезан – 50-80 г
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
В хорошоподсоленной кипящей воде отварите спагетти до готовности.
Соус: в сковороде растопите масло, добавьте измельченный чеснок, бросьте очищенные креветки, хорошо перемешайте и жарьте около 1-2 минут.
Добавьте сливки и доведите до кипения, добавьте соль, перец.
В готовый соус добавьте пасту и хорошо перемешайте.
Перед подачей пасту присыпьте пармезаном и измельченной петрушкой.
2. Паста фетучини курица с грибами в сливочном соусе
Ингредиенты:
Фетучини – 300 г
Вода – 0,5 г
Сливки – 0,5 г
Замороженные грибы – 200 г
Куриное филе – 200 г
Лук – 1 шт.
Чеснок – 4 зуб.
Крахмал 1 ч. л.
Растительное масло – 20 г
Соль, специи – по вкусу
Способ приготовления:
Порежьте куриное филе, лук измельчите и вместе хорошо поджарьте до готовности.
Грибы также порежьте и добавьте в сковороду, жарьте около 2-3 минут. После на 10 минут накройте крышкой и тушите.
В стакане разведите воду с крахмалом, добавьте в сковороду со сливками, все хорошо перемешайте.
Добавьте измельченный чеснок, соль, перец – все хорошо перемешайте.
Когда соус загустеет добавьте пасту, перемешайте и можно подавать.
3. Паста с куркумой и филе
Ингредиенты:
Спагетти – 200 г
Куриное филе – 200 г
Сливки – 200 г
Куркума – 1 ч. л.
Твердый сыр – 100 г
Мука пшеничная – 1 ст. л.
Масло растительное – 2 ст. л.
Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
Отварите спагетти.
Режим филе, добавляем специи, соль, куркуму и муку, обжариваем до золотистого цвета.
Добавляем сливки и тушим около 10 минут.
После – всыпаем в сковороду пасту и хорошо перемешиваем, можно подавать.
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