Три лучших пасты за 15 минут

Паста – вкусное и сытное блюдо, которое можно есть как на обед, так и на ужин. Существует масса вариаций этого блюда, ведь к нему подходят, практически все, продукты.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три вкусных рецепта пасты, которая готовится всего за 15 минут.

1. Паста с креветками и пармезаном

Как быстро приготовить пасту. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Спагетти – 250

Соль – по вкусу

Для соуса:

Сливки – 250 мл

Креветки – 200 г

Чеснок – 2-3 зуб.

Сливочное масло – 30 г

Петрушка – 1 пучок

Пармезан – 50-80 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

В хорошоподсоленной кипящей воде отварите спагетти до готовности. Соус: в сковороде растопите масло, добавьте измельченный чеснок, бросьте очищенные креветки, хорошо перемешайте и жарьте около 1-2 минут. Добавьте сливки и доведите до кипения, добавьте соль, перец. В готовый соус добавьте пасту и хорошо перемешайте.

Перед подачей пасту присыпьте пармезаном и измельченной петрушкой.

2. Паста фетучини курица с грибами в сливочном соусе

Паста с грибами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Фетучини – 300 г

Вода – 0,5 г

Сливки – 0,5 г

Замороженные грибы – 200 г

Куриное филе – 200 г

Лук – 1 шт.

Чеснок – 4 зуб.

Крахмал 1 ч. л.

Растительное масло – 20 г

Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

Порежьте куриное филе, лук измельчите и вместе хорошо поджарьте до готовности. Грибы также порежьте и добавьте в сковороду, жарьте около 2-3 минут. После на 10 минут накройте крышкой и тушите. В стакане разведите воду с крахмалом, добавьте в сковороду со сливками, все хорошо перемешайте. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец – все хорошо перемешайте. Когда соус загустеет добавьте пасту, перемешайте и можно подавать.

3. Паста с куркумой и филе

Паста с куркумой. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

Спагетти – 200 г

Куриное филе – 200 г

Сливки – 200 г

Куркума – 1 ч. л.

Твердый сыр – 100 г

Мука пшеничная – 1 ст. л.

Масло растительное – 2 ст. л.

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ​​​​​​​

Отварите спагетти. Режим филе, добавляем специи, соль, куркуму и муку, обжариваем до золотистого цвета. Добавляем сливки и тушим около 10 минут. После – всыпаем в сковороду пасту и хорошо перемешиваем, можно подавать.

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