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Три лучших пасты за 15 минут

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Паста – вкусное и сытное блюдо, которое можно есть как на обед, так и на ужин. Существует масса вариаций этого блюда, ведь к нему подходят, практически все, продукты.

Редакция FoodOboz подготовила для вас три вкусных рецепта пасты, которая готовится всего за 15 минут.

1. Паста с креветками и пармезаном

Как быстро приготовить пасту
Как быстро приготовить пасту. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Спагетти – 250

  • Соль – по вкусу

Для соуса:

  • Сливки – 250 мл

  • Креветки – 200 г

  • Чеснок – 2-3 зуб.

  • Сливочное масло – 30 г

  • Петрушка – 1 пучок

  • Пармезан – 50-80 г

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

  1. В хорошоподсоленной кипящей воде отварите спагетти до готовности.

  2. Соус: в сковороде растопите масло, добавьте измельченный чеснок, бросьте очищенные креветки, хорошо перемешайте и жарьте около 1-2 минут.

  3. Добавьте сливки и доведите до кипения, добавьте соль, перец.

  4. В готовый соус добавьте пасту и хорошо перемешайте.

Перед подачей пасту присыпьте пармезаном и измельченной петрушкой.

2. Паста фетучини курица с грибами в сливочном соусе

Паста с грибами
Паста с грибами. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Фетучини – 300 г

  • Вода – 0,5 г

  • Сливки – 0,5 г

  • Замороженные грибы – 200 г

  • Куриное филе – 200 г

  • Лук – 1 шт.

  • Чеснок – 4 зуб.

  • Крахмал 1 ч. л.

  • Растительное масло – 20 г

  • Соль, специи – по вкусу

Способ приготовления:

  1. Порежьте куриное филе, лук измельчите и вместе хорошо поджарьте до готовности.

  2. Грибы также порежьте и добавьте в сковороду, жарьте около 2-3 минут. После на 10 минут накройте крышкой и тушите.

  3. В стакане разведите воду с крахмалом, добавьте в сковороду со сливками, все хорошо перемешайте.

  4. Добавьте измельченный чеснок, соль, перец – все хорошо перемешайте.

  5. Когда соус загустеет добавьте пасту, перемешайте и можно подавать.

3. Паста с куркумой и филе

Паста с куркумой
Паста с куркумой. Источник: pixabay.com

Ингредиенты:

  • Спагетти – 200 г

  • Куриное филе – 200 г

  • Сливки – 200 г

  • Куркума – 1 ч. л.

  • Твердый сыр – 100 г

  • Мука пшеничная – 1 ст. л.

  • Масло растительное – 2 ст. л.

  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления: ​​​​​​​

  1. Отварите спагетти.

  2. Режим филе, добавляем специи, соль, куркуму и муку, обжариваем до золотистого цвета.

  3. Добавляем сливки и тушим около 10 минут.

  4. После – всыпаем в сковороду пасту и хорошо перемешиваем, можно подавать.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
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