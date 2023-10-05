Три продукта, с которыми категорически нельзя есть гречку

Гречка является очень ценным и полезным продуктом, который специалисты рекомендуют есть всем. Так как в ней много клетчатки, меди, магния, фосфора, фолиевой кислоты. Она оздоравливает и укрепляет организм, предотвращает образование атеросклеротических бляшек, помогает в борьбе с анемией и ожирением. Ее можно варить и запаривать. Стоит отметить, что самая полезная гречка – зеленая.

Редакция FoodOboz делится советами специалистов, с какими продуктами категорически нельзя ест гречу и почему.

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1. Яйца

Отдельно эти два продукта очень полезны для организма. Но, соединять их не стоит, так как в гречке содержатся растворимые волокна, которые замедляют пищеварение и уменьшают усвоение белка. А так как в яйцах много белка, они очень плохо усваиваются, если их есть вместе с гречкой. Еще это сочетание продуктов может вызывает чувство тяжести в желудке.

2. Черный чай

В черном чае содержатся танины, которые связывают важные минералы (в частности, кальций и железо) и мешают их усвоению. Но, если часто употреблять гречку с черным чаем, это может вызвать дефицит минералов в организме.

3. Молоко

В гречке содержится фитиновая кислота, которая является антинутриентом и может связываться с некоторыми минералами, а именно с кальцием, магнием, цинком и железом и мешать их усвоению организмом. А молоко содержит кальций и при сочетании с фитиновой кислотой снижается польза обоих продуктов.

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