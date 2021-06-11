Три рецепта идеальных сырников за 7 минут

Сырники – очень удачный вариант завтрака, так как они полезные и быстро готовятся. К ним можно добавить любые фрукты, ягоды, сиропы, джемы.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта сырников, которые получатся просто идеальными и готовятся они всего 7 минут.

Сырники с рисовой мукой и без сахара

Сырники без сахара

Творог – 200 г

Яйца – 1 шт.

Рисовая мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Тщательно смешайте все ингредиенты, сформируйте сырники, выложите на противень и отправьте в духовку, запекайте до корочки.

Сладкие сырники

Вкусные сырники с ягодами и соусом

Творог – 450 г

Яйца – 1 шт.

Сахар – 2 ст. л.

Любая мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

Яйцо смешайте с творогом, добавьте муку, сахар, все хорошо перемешайте. Формируем маленькие сырники, обжариваем на сковороде около 1 минут, после отправляем в духовку на 5-10 минут.

Сырники с манкой

Сырники с мукой и манкой

Творог – 400 грамм

Яйца – 2 шт

Сметана – 2 ст. л.

Манка – 3 ст. л.

Сахар – 2 ст. л.

Мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

Творог перетираем через сито, добавляем сметану, яйца, манку и оставляем на 10 минут. В эту смесь добавляем муку, формируем сырники и обжариваем около 7 минут при 180 С.

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