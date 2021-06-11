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Три рецепта идеальных сырников за 7 минут

1.9т
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Сырники – очень удачный вариант завтрака, так как они полезные и быстро готовятся. К ним можно добавить любые фрукты, ягоды, сиропы, джемы.

Редакция FoodOboz подготовила для вас 3 рецепта сырников, которые получатся просто идеальными и готовятся они всего 7 минут.

Сырники с рисовой мукой и без сахара

Сырники без сахара
Сырники без сахара

  • Творог – 200 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Рисовая мука – 1 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Тщательно смешайте все ингредиенты, сформируйте сырники, выложите на противень и отправьте в духовку, запекайте до корочки.

Сладкие сырники

Вкусные сырники с ягодами и соусом
Вкусные сырники с ягодами и соусом

  • Творог – 450 г

  • Яйца – 1 шт.

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Любая мука – 2 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйцо смешайте с творогом, добавьте муку, сахар, все хорошо перемешайте.

  2. Формируем маленькие сырники, обжариваем на сковороде около 1 минут, после отправляем в духовку на 5-10 минут.

Сырники с манкой

Сырники с мукой и манкой
Сырники с мукой и манкой

  • Творог – 400 грамм

  • Яйца – 2 шт

  • Сметана – 2 ст. л.

  • Манка – 3 ст. л.

  • Сахар – 2 ст. л.

  • Мука – 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Творог перетираем через сито, добавляем сметану, яйца, манку и оставляем на 10 минут.

  2. В эту смесь добавляем муку, формируем сырники и обжариваем около 7 минут при 180 С.

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Автор
Ирина Мельниченко Ирина Мельниченко
Теги
еда рецепт
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