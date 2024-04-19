Трубочки из лаваша для перекуса за 10 минут: с чем приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Трубочки из лаваша для перекуса за 10 минут: с чем приготовить вкусное блюдо

Из лаваша можно готовить пироги, запеканки, а также горячие закуски и даже торты. Еще из него получатся очень вкусные и полезные чипсы. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и сытных трубочек из лаваша, с помидорами, авокадо и луком. 

Рецепт перекуса
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • томатный соус с луком и базиликом
  • авокадо
  • помидор
  • лук
  • специи

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте соусом, закрутите и трубочки и соедините зубочисткой.

Трубочки для закуски

2. Выложите на пергамент и отправьте в духовку запекаться на 7/10 минут – 170 С.

Сколько готовить трубочки

3. Для начинки: мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте помидоры порезанные кубиками и лук, перемешайте, посолите и поперчите.

Гуакамоле для блюда

4. Трубочки начините гуакамоле и можно есть!

Готовый перекус

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