Из лаваша можно готовить пироги, запеканки, а также горячие закуски и даже торты. Еще из него получатся очень вкусные и полезные чипсы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и сытных трубочек из лаваша, с помидорами, авокадо и луком.

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Ингредиенты:

лаваш

томатный соус с луком и базиликом

авокадо

помидор

лук

специи

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте соусом, закрутите и трубочки и соедините зубочисткой.

2. Выложите на пергамент и отправьте в духовку запекаться на 7/10 минут – 170 С.

3. Для начинки: мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте помидоры порезанные кубиками и лук, перемешайте, посолите и поперчите.

4. Трубочки начините гуакамоле и можно есть!

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