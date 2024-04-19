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Трубочки из лаваша для перекуса за 10 минут: с чем приготовить вкусное блюдо
Из лаваша можно готовить пироги, запеканки, а также горячие закуски и даже торты. Еще из него получатся очень вкусные и полезные чипсы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении и сытных трубочек из лаваша, с помидорами, авокадо и луком.
Ингредиенты:
- лаваш
- томатный соус с луком и базиликом
- авокадо
- помидор
- лук
- специи
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте соусом, закрутите и трубочки и соедините зубочисткой.
2. Выложите на пергамент и отправьте в духовку запекаться на 7/10 минут – 170 С.
3. Для начинки: мякоть авокадо разомните вилкой, добавьте помидоры порезанные кубиками и лук, перемешайте, посолите и поперчите.
4. Трубочки начините гуакамоле и можно есть!
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