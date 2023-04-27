Трубочки из лаваша на скорую руку: из чего сделать сочную начинку
Лаваш – идеальное основание для приготовления быстрых и сытных блюд. Сюда подходит совершенно разнообразная овощная или мясная начинка. Очень вкусно и просто выходит именно с фаршем.
Идея приготовления сочных трубочек из лаваша опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. Сверху блюдо нужно посыпать большим количеством сыра.
Ингредиенты:
- 3-4 шт лаваша прямоугольного
- 200 г сыра твердого
- 400 г фарша
- 100-150 г кукурузы консервированной
- половина одного перца болгарского
- 1 луковица
- 200-250 г воды
- 4-5 ст.л. кетчупа
- соль
- паприка и перец черный
Способ приготовления:
1. Фарш обжариваем на небольшом количестве подсолнечного масла до готовности (8-10 минут).
2. Добавляем лук мелко нарезанный и нарезанный перец кубиками.
3. Готовим еще 2 минуты.
4. Далее добавляем кукурузу и специи. Потом 2 ст.л. кетчупа.
5. Перемешиваем, готовим еще 1 минуту на огне и выключаем.
6. Лаваш разрезаем на половину (чтобы из одного получилось 2 одинаковые части).
7. Часть сыра нарезаем полосками.
8. На лаваш выкладываем немного начинки и кладем нарезанный сыр.
9. Скручиваем в трубочку и выкладываем в прямоугольную форму. Заполняем всю форму.
10. Оставшуюся часть кетчупа размешиваем в воде и заливаем трубочки.
11. Сверху посыпаем оставшимся тертым сыром и ставим запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов 15-20 минут.
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