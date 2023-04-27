Лаваш – идеальное основание для приготовления быстрых и сытных блюд. Сюда подходит совершенно разнообразная овощная или мясная начинка. Очень вкусно и просто выходит именно с фаршем.

Идея приготовления сочных трубочек из лаваша опубликована на странице фудблогера Светланы с ником recepti_svitlana21 в Instagram. Сверху блюдо нужно посыпать большим количеством сыра.

Ингредиенты:

3-4 шт лаваша прямоугольного

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200 г сыра твердого

400 г фарша

100-150 г кукурузы консервированной

половина одного перца болгарского

1 луковица

200-250 г воды

4-5 ст.л. кетчупа

соль

паприка и перец черный

Способ приготовления:

1. Фарш обжариваем на небольшом количестве подсолнечного масла до готовности (8-10 минут).

2. Добавляем лук мелко нарезанный и нарезанный перец кубиками.

3. Готовим еще 2 минуты.

4. Далее добавляем кукурузу и специи. Потом 2 ст.л. кетчупа.

5. Перемешиваем, готовим еще 1 минуту на огне и выключаем.

6. Лаваш разрезаем на половину (чтобы из одного получилось 2 одинаковые части).

7. Часть сыра нарезаем полосками.

8. На лаваш выкладываем немного начинки и кладем нарезанный сыр.

9. Скручиваем в трубочку и выкладываем в прямоугольную форму. Заполняем всю форму.

10. Оставшуюся часть кетчупа размешиваем в воде и заливаем трубочки.

11. Сверху посыпаем оставшимся тертым сыром и ставим запекаться в разогретую духовку при температуре 180 градусов 15-20 минут.

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