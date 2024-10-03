Трубочки из лаваша с сосисками и сыром: рецепт вкусного блюда за 5 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
2,0 т.
Рецепт блюда

Из лаваша получаются очень вкусные и сытные закуски в виде трубочек с разными начинками, а также пицца, пироги, запеканки и десерты.

Видео дня
Закуска из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и двумя видами сыра.

Рецепт закуски

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • крем-сыр
  • сыр твердый 
  • масло
  • сосиски

Способ приготовления: 

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите сосиску, сыр, сверните трубочкой.

Приготовление блюда

2. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки и пожарьте.

Готовые трубочки

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинарецептпродукты

Сейчас мы готовим

Все рецепты