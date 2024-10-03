Из лаваша получаются очень вкусные и сытные закуски в виде трубочек с разными начинками, а также пицца, пироги, запеканки и десерты.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и двумя видами сыра.

Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

сыр твердый

масло

сосиски

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите сосиску, сыр, сверните трубочкой.

2. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки и пожарьте.

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