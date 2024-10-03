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Трубочки из лаваша с сосисками и сыром: рецепт вкусного блюда за 5 минут
Из лаваша получаются очень вкусные и сытные закуски в виде трубочек с разными начинками, а также пицца, пироги, запеканки и десерты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных трубочек из лаваша, с сосисками и двумя видами сыра.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- сыр твердый
- масло
- сосиски
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте крем-сыром, сверху выложите сосиску, сыр, сверните трубочкой.
2. Яйца взбейте с солью, обмокните трубочки и пожарьте.
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