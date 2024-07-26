Трубочки из лаваша с сырной начинкой: хрустящее и легкое блюдо
Трубочки из лаваша с сырной начинкой – это блюдо, которое идеально подойдет как для завтрака, так и для перекуса. А благодаря своей компактной форме и легкости потребления его также можно брать с собой в путь.
Фудблогер с ником cook with me at home в Instagram показала, как приготовить трубочки из лаваша. Она также рассказала, какой сыр лучше всего использовать для этого блюда и, что еще добавить к начинке, чтобы вкус блюда получился незабываемым.
Ингредиенты
- Лаваш – 1-2 шт
- Сыр – 180 гр
- Вареные яйца – 5 шт
- Укроп
- Петрушка
- зеленый лук
- Сметана – 2-3 ст.л.
- Соль
- Перец
- Масло гхи – для обжаривания
Способ приготовления
1. Сыр и вареные яйца натираем на большой терке.
2. Добавляем специи, иссеченную зелень и сметану.
3. Лаваш разрезаем на прямоугольники.
4. Начинку заворачиваем в лаваш в виде трубочки.
5. Обжариваем с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки. Нагрев должен быть несколько выше среднего.
6. Выкладываем трубочки на бумажное полотенце.
7. Подаем к столу горячими. Но и в холодном виде они тоже прекрасно смакуют.
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