Трубочки из лаваша с сырной начинкой – это блюдо, которое идеально подойдет как для завтрака, так и для перекуса. А благодаря своей компактной форме и легкости потребления его также можно брать с собой в путь.

Фудблогер с ником cook with me at home в Instagram показала, как приготовить трубочки из лаваша. Она также рассказала, какой сыр лучше всего использовать для этого блюда и, что еще добавить к начинке, чтобы вкус блюда получился незабываемым.

Ингредиенты

Лаваш – 1-2 шт

Сыр – 180 гр

Вареные яйца – 5 шт

Укроп

Петрушка

зеленый лук

Сметана – 2-3 ст.л.

Соль

Перец

Масло гхи – для обжаривания

Способ приготовления

1. Сыр и вареные яйца натираем на большой терке.

2. Добавляем специи, иссеченную зелень и сметану.

3. Лаваш разрезаем на прямоугольники.

4. Начинку заворачиваем в лаваш в виде трубочки.

5. Обжариваем с двух сторон на разогретом масле до хрустящей корочки. Нагрев должен быть несколько выше среднего.

6. Выкладываем трубочки на бумажное полотенце.

7. Подаем к столу горячими. Но и в холодном виде они тоже прекрасно смакуют.

